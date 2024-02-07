Прикосновение к детским мечтам: АЛЛО передает 1000 планшетов для детей

Маркетплейс АЛЛО собрал около 4 миллионов гривень во время благотворительной акции "Прикосновение к детским мечтам" и приобрел 1000 планшетов для детей, пострадавших от войны. С 6 декабря 2023 г. до 15 января 2024 г. компания направляла 10% от продаж в мобильном приложении товаров для детей на закупку технических подарков для подопечных благотворительного фонда "Голоса детей".

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"Накануне Рождества и Нового года наши клиенты покупали подарки для собственных детей и одновременно помогали осуществить желания детей, пострадавших от агрессии рф. Команда фонда "Голоса детей" регулярно получает от семей запросы на технику. Мы не остались в стороне и охотно помогли, чтобы дети имели возможность посещать школьные занятия онлайн, развивать свои увлечения, общаться", – отметил Дмитрий Деревицкий, сооснователь маркетплейса АЛЛО.

На собранные средства компания АЛЛО приобрела 1000 планшетов Pixus Folio, которые будут переданы детям из семей внутренне перемещенных лиц и военнослужащих, с деоккупированных территорий и тем, кто имеет опыт войны из-за боевых действий. Гаджеты также помогут улучшить ментальное здоровье детворы, ведь с ними дети смогут посещать онлайн психологические консультации, которые оказывает фонд.

"Каждый день россия цинично разрушает дома, уничтожает имущество и вынуждает семьи переезжать в более безопасные города. Некоторые дети учатся онлайн, но не все родители имеют средства на дорогие гаджеты. Получивший ранение вследствие ракетного удара в Нью-Йорке на Донетчине мальчик – с разбитым телефоном, девочка с Луганщины из-за маленького экрана телефона не может корректно увидеть домашние задания и выполнить их. Зачастую планшеты, которые мы выдаем детям, не только обеспечивают базовое право на образование, но и помогают им поддерживать связь с родными и работать с психологом", – комментирует Азад Сафаров, сооснователь БФ "Голоса детей".

Что же покупали клиенты АЛЛО в приложении во время благотворительной акции? ТОП товаров:

Настольная игра Goliath "Не буди папу". Детский боксерский набор. Бустер для авто. Научный набор Same Toy "Solar system Planetarium". Игровой набор LUNATIK "Парковка Муниципальная".

В 2022 году АЛЛО уже сотрудничал с фондом "Голоса детей": компания передала фонду 2,5 миллиона гривень в рамках проекта "Детям – детство. Разукрасим жизнь". Эти средства фонд направил на работу пунктов психологической помощи в Трускавце, Харькове и Кривом Роге для улучшения психоэмоционального состояния 600 детей со статусом ВПЛ и тех, кого коснулась война. Также фонд закупил и передал гуманитарные наборы с продуктами и детской бытовой химией 1900 семьям с детьми в Херсоне и Николаеве.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины

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БФ "Голоса детей" с 2015 года предоставляет психологическую помощь детям и их семьям, пострадавшим от войны. С начала полномасштабной войны фонд оказал квалифицированную психологическую поддержку более 15 000 детей. Около 80 тысяч детей и родителей получили различную помощь от фонда (гуманитарную, психологическую, реабилитационную).

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