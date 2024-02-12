Твоє гасло пролунає на весь світ: українці можуть створити слоган для футбольної збірної

Один з найочікуваніших матчів збірної України з футболу відбудеться вже 26 березня у Вроцлаві, та може стати путівкою команди до фінальної частини Євро-2024. Офіційний криптопартнер команди, криптовалютна біржа WhiteBIT, разом зі збірною запускають вибір офіційного слогана матчу серед запропонованих вболівальниками.

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Вболівальники збірної України з футболу мають шанс взяти участь у створенні офіційного слогана до вирішального матчу, який може вивести збірну у фінальну частину Євро-2024. Гасло автора-переможця транслюватиметься на екранах стадіону у Вроцлаві та використовуватиметься у промокампанії до матчу, яку побачать мільйони людей у соцмережах та на просторах інтернету. Вибирати найкреативніше гасло серед запропонованих будуть самі вболівальники шляхом голосування. Деталі можна знайти за посиланням . Створення офіційного гасла підтримки перед таким важливим матчем не лише дає можливість вболівальникам відчути себе частиною матчу, а й об’єднує українців незалежно від їх місцеперебування.

Також завдяки партнерству збірної України з криптобіржею WhiteBIT охочі побачити матч наживо зможуть вже традиційно придбати квитки за криптовалюту раніше офіційного старту продажу. Про це буде повідомлено найближчим часом. Така можливість вже була реалізована у 2023 році на матчах збірної проти команд Англії, Мальти та Італії.