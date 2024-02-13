"Лучше не нарушать закон": украинские пограничники "поймали" рысь на фотоловушку (фото)

По данным ГПСУ, в феврале на участке отдела "Селятин" было задержано 18 нарушителей. Примерно каждое третье задержание — при помощи фотоловушек.

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Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) показала фото рыси, которая попала на фотоловушку в Карпатах. Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте ведомства.

В ГПСУ предостерегли граждан от нарушения закона, отметив, что с начала месяца на участке отдела "Селятин" было задержано 18 людей. Как отмечают в ведомстве, примерно каждое третье задержание было осуществлено благодаря фотоловушкам.

"Лучше попасть в фотоловушку, чем в пасть рыси. А лучше не нарушать закон и не становиться чьим-то ужином в Карпатах", — говорится в подписи к снимкам дикого животного.

Рысь попала в фотоловушку Фото: ГПСУ

Рысь попала в фотоловушку Фото: ГПСУ

Что такое фотоловушка

Фотоловушка — это камера с возможностью фото и видеозаписи, которая автоматически срабатывает, когда датчики улавливают движение или изменение температуры.

Устройство создано для того, чтобы отслеживать присутствие и поведение животных в дикой природе без участия человека. Кроме того, фотоловушки фиксируют действия браконьеров и помогают работникам парков и заповедников выявлять нарушения.

Напомним, 6 октября в ГПСУ сообщили, что с помощью фотоловушек пограничники задержали 13 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Венгрию и Румынию. Они намеревались переплывать реку Тиса.

Кроме того, 11 февраля в ГПСУ сообщили, что некоторые мужчины ночью маскируются под диких животных, чтобы незаконного пересечь государственную границу.