Прозрачные правила игры и диалог с властью: резиденты Diia.City создали ассоциацию, чтобы улучшить условия для бизнеса

Related video

Чтобы сделать украинскую IT-отрасль более эффективной, представители украинских tech-компаний создали Сообщество Diia.City United. Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Токарев, IT-инвестор и предприниматель, соучредитель и генеральный партнер технологической компании Roosh, которая и стала одной из компаний-основательниц Diia.City United.

"ІТ — это 5% ВВП страны, 8 миллиардов долларов оборота и более 40% экспорта. Но мы знаем, как сделать отрасль еще более эффективной. ассоциация станет действенным инструментом для решения актуальных запросов украинского ІТ в сотрудничестве с властью. Среди них: правовая прозрачность, прогнозируемость работы, благоприятный бизнес-климат, защита и доработка самого правового режима", — подчеркнул в своем посте бизнесмен.

Цель Сообщества — сформировать понятные и прозрачные бизнес-правила, наладить диалог между IT-сектором и властью и сделать Украину благоприятной средой для технологического бизнеса. Кроме компании Roosh, основателями Diia.City United стали такие украинские бизнесы, как Monobank, Genesis, Ajax Systems, MacPaw, Netpeak Group.

6 февраля состоялась презентация Сообщества в Киеве, во время которой были провозглашены стратегические приоритеты объединения, среди которых: защита и доработка режима Дія.City, формирование честных правил взаимодействия между властью и tech-сектором, решение актуальных проблем IT-индустрии, развитие образования, ускорение интеграции украинской технологической отрасли в европейский и глобальный рынок и построение пространства честных правил многообразия, равенства и инклюзии.

Александр Косован, основатель и CEO MacPaw и президент Diia.City United, во время выступления отметил: "Украина уже сейчас имеет достаточно талантов, технологий и инновационных идей, чтобы быть среди лидеров технологических рынков. Но для реализации этого потенциала в стране необходимо создать прозрачные и предсказуемые правила игры. Поэтому наша цель — наладить продуктивный двусторонний диалог, в котором государство и бизнес учитывают потребности друг друга".

На презентации Сообщества основатели Diia.City United отметили: чтобы стать одним из лидеров tech-индустрии, Украина должна создать более удобные и прозрачные условия для ведения технологического бизнеса. Именно это поможет украинским компаниям показать максимальное развитие и привлечь значительно больше международных инвестиций.

Спикеры также неоднократно отмечали, что украинский бизнес был закален многочисленными кризисами. Именно поэтому специалисты умеют действовать консолидировано и находить креативные пути решения проблем.

Вместе с членами ассоциации, резидентами Дія.Сіту и представителями технологической сферы к дискуссии присоединились народные депутаты, представители посольств стран ЕС и G7, инвесторы и инфлуенсеры.

С речью выступил Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

"Представители ІТ-комьюнити объединились, чтобы влиять на правила игры и помогать нам сделать их лучше. Уверен, объединение Diia.City United станет мощным кейсом сотрудничества технологического бизнеса и государства. Спасибо всем, кто инкорпорируется в Дія.City, верит в этот проект и продолжает его активно развивать", — подчеркнул министр.

По словам исполнительной директорки Сообщества Натальи Микольской, задача Diia.City United — не только донести потребности украинского бизнеса до власти, а показать, как tech-компании могут помочь Украине.