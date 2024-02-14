Украина
Кабмин просит НБУ разрешить продажу валюты украинским компаниям для расчетов с западными кредиторами
Мирослав Гурко
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Кабинет министров обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний для расчетов с западными кредиторами. Соответствующие решения опубликованы на сайте правительства 14 февраля.
В перечень компаний, которым планируется продажа валюты, вошли Vodafone Украина, Интерпайп, Kernel, ДТЭК.
Все они имеют кредиты в западных банках или являются эмитентами выпуска еврооблигаций.
Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано вернуть доверие западных партнеров к Украине.