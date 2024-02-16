НАПК не нашло доказательств неправомерного использования Тимошенко Chevrolet Tahoe, — СМИ

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НАПК не нашло доказательств неправомерного использования Тимошенко Chevrolet Tahoe. Об этом Национальное агентство по вопросам коррупции сообщило в ответе на информационный запрос, сообщает OBOZ.UA.

Речь идет о деле 2022 года, когда журналисты зафиксировали использование в то время заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко автомобиля марки Chevrolet Tahoe 2021 года выпуска.

Транспортное средство было передано американской стороной в качестве гуманитарной помощи для нужд прифронтовых регионов.

Сам Тимошенко тогда отрицал упреки о возможном злоупотреблении. А впоследствии выиграл иск в Печерском суде Киева об опровержении этих претензий НАПК.

После более чем полуторагодичной проверки решение суда подтвердили и в самом Агентстве.

Как говорится в официальном ответе, установлено, что Тимошенко использовал Chevrolet Tahoe с 19 сентября по 2 ноября 2022 года в качестве подменной машины. Пока его служебный автомобиль находился на ремонте, пишет OBOZ.UA.

НАПК также подтвердило, что после транспортное средство было передано по назначению. И сейчас оно выполняет свои функции в Херсонской области.