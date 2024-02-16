Только два таких ребенка в Украине: хирурги укоротили младенцу аномально большой язык (фото)

У малыша обнаружили редкий синдром Беквита — Видемана. Дети с таким заболеванием рождаются в среднем на каждые 20 000 малышей.

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В Центре детской медицины, больнице "Охматдет" хирурги укоротили младенцу язык, который был в 5 раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине всего два таких ребенка. Об этом сообщили на странице медучреждения в сети.

Левчику из Одессы 1 год. Когда его родителям на 32 неделе беременности врач на УЗИ сообщил, что их малыш показывает язычок, то они умилились. Уже на втором обследовании врачи сообщили, что у плода генетический синдром, который влияет на его развитие.

Малыш родился на 37 неделе весом 4250 кг. Он имел высунутый язык, слишком большой по размеру, что мешало ему полноценно питаться.

Лев до операции

"Наш сыночек родился с большим язычком, раз в 5-6 больше язычка обычного ребенка. Генетик подтвердил у сына редкий синдром Беквита — Видемана. Нам сказали, что это первый ребенок в Украине с такой проблемой. А в нашем роддоме — первый ребенок за всю историю работы. Уже позже мы узнали, что в стране уже был малыш с таким диагнозом, так что мы вторые", — рассказала мама Елена.

По статистике, дети с синдромом Беквита — Видемана рождаются в среднем на каждые 20 000 малышей. Родителям посоветовали обратиться к зарубежным специалистам, потому что в Украине нет хирургов, которые бы имели опыт помощи таким детям. Родители узнали, что во Львове будут врачи из США, поэтому решили записаться на консультацию к ним.

После консультации с американскими коллегами челюстно-лицевые хирурги Центра приняли решение провести Левчику сложную операцию.

Команда хирургов Центра выполнила частичную резекцию языка по современной методике замочной скважины "Key hole".

"Язычок Левчика надо было сложить так, чтобы мальчик мог полноценно дышать, есть, разговаривать. Консультировались с американскими коллегами, ведь у них есть опыт помощи таким детям, ведь хотели, чтобы у нашего пациента все получилось как можно лучше", — пояснила врач мальчика, челюстно-лицевой хирург Кристина Пограничная.

После операции язычок мальчика стал почти нормального размера. Впереди у ребенка дальнейшее лечение и реабилитация.

В Харькове после хирургической операции, проведенной в больнице Руднева в Днепре, умерла пациентка. За жизнь женщины медики боролись более месяца.