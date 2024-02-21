Збалансоване харчування для активних собак: як обрати найкращий корм для домашніх улюбленців

Український бренд преміального харчування для тварин Club 4 Paws розробив ексклюзивний продукт – оновлений сухий корм для активних собак – Club 4 Paws Active. Так як одним із напрямків діяльності бренду є регулярна підтримка харчуванням службових собак, зокрема, у складі нацгвардії, поліції та ЗСУ, Club 4 Paws як ніхто розуміє потребу цих тварин у правильному раціоні.

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Грайливі, активні песики завжди викликають захоплення. Проте мало хто знає, що за кожним щасливим улюбленцем стоять дбайливі господарі, які щоденно піклуються про добробут тварин. Особливо це стосується життя у нинішніх реаліях. Собаки, слух яких у рази гостріший за людський, раніше чують тривогу та більш чутливі до голосних звуків. І якщо перший факт трансформує їх у домашні "радари", то другий – робить їх справжніми заручниками ситуації. Адже тварини дуже чутливі до стресу та тонко відчувають настрій господаря. І що найгірше, постійне нервове напруження може призвести до серйозних захворювань хвостатого.

Якщо ви помічаєте зміни у поведінці улюбленця, млявість, втрату апетиту чи невластиву йому поведінку, неодмінно зверніться до ветеринарного лікаря або зателефонуйте за номером 9100 – безкоштовний сервіс вет-турботи Optimeal Expert.

А щоб мінімізувати стрес та постаратися уникнути проблем зі здоров’ям в домашніх умовах, спробуйте по-іншому подивитись на свої відносини з улюбленцем. У стресовий період, намагайтеся приділяти тваринці більше часу, частіше гуляйте з нею, заохочуйте та неодмінно підберіть правильне збалансоване харчування. До речі, саме останнє є чи не головною складовою здоров’я улюбленця.

Повнораціонне, збалансоване харчування, підібране під потреби вашого песика, допоможе йому бути у формі та стійко переносити нервове навантаження. Особливо це стосується енергійних собак, виховання та догляд за якими завжди потребує багато уваги.

Як вирішити проблему?

На щастя, рішення є. Розуміючи масштаби проблеми та маючи безпосередній контакт з хвостатими підопічними, український бренд преміального харчування для тварин Club 4 Paws від компанії Kormotech, розробив ексклюзивний продукт – оновлений сухий корм для активних собак – Club 4 Paws Active.

Так як одним із напрямків діяльності бренду є регулярна підтримка харчуванням службових собак, зокрема, у складі нацгвардії, поліції та ЗСУ, Club 4 Paws як ніхто розуміє потребу цих тварин у правильному раціоні. Враховуючи специфіку роботи та важливість повноцінного харчування для чотирилапих, нутриціологи компанії розробила спеціальний корм. З часом, стало помітно, що новий раціон не тільки допомагає у роботі службових собак, але і помітно покращує їхній стан здоров’я та поведінку.

Тому було прийнято рішення вивести цей продукт на широкий ринок. У колаборації з українським брендом PULLER – виробником унікальних спортивних снарядів для тварин та мережею магазинів Masterzoo, Club 4 Paws презентувати нову лінійку кормів для енергійних собак малих та середніх порід віком від 1 року.

Особливість продукту полягає у його складі. Співвідношення протеїнів та жирів у кормі для малих порід собак складає 30/18, а для середніх порід – 28/15, що є оптимальною пропорцією для підтримки м’язової маси та енергійності тварин. Ще одним важливим моментом є додавання до складу корму екстракту з виноградних кісточок, який захищає клітини від впливу вільних радикалів, які, в свою чергу, є чи не найрозповсюдженішою причиною проблем зі здоров’ям енергійних собак.

Нова лінійка кормів вже доступна до продажу через інтернет-магазин Club 4 Paws та мережу Masterzoo, що працює у 35 містах України.

Не харчуванням єдиним

Проте, регулювання харчування вашого улюбленця матиме найкращий результат тільки у поєднанні зі змінною життєвих звичок. Тому бренди об’єднали свої зусилля для досягнення найкращих комплексних результатів.

Спеціально до впровадження нового харчування для енергійних собак – Club 4 Paws Active, бренд PULLER (Пуллер) розробив спеціальний комплекс вправ зі снарядом, що допоможуть зміцнити організм улюбленця та гарно провести час разом. На пакуванні кормів розміщений спеціальний QR-код із посиланням на відеоуроки з Пуллером. Це і біг, і стрибки, і перетягування. І як стверджують виробники снаряду, 20-ти хвилинне заняття з пуллером дає таке ж навантаження, як біг на 5-ти кілометрову дистанцію. Тож регулярні заняття стануть запорукою дисципліни на гарної фізичної форми улюбленця та його господаря.

І, найголовніше, активне проведення часу разом з господарем дарує хвостатим незабутні емоції та зменшує рівень стресу. Тож, якщо рухливі ігри стануть повсякденною звичкою, це сприятиме не тільки оздоровленню собаки, але й допоможе налагодити зв'язок між улюбленцем та господарем.