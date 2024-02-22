Формуємо збірну України з підтримки: купуй квитки за крипту від WhiteBIT на найочікуваніший футбольний матч

Криптовалютна біржа WhiteBIT, що є офіційним партнером української збірної з футболу, підтримає команду на одному з найважливіших матчів року. Уже стало відомо про можливість купівлі квитків на матч у польському Вроцлаві 26 березня за криптовалюту раніше офіційного старту продажу.

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Для шанувальників футболу весна 2024 року буде сповнена найгарячіших емоцій, адже вже 26 березня Національна збірна України з футболу проведе один із найочікуваніших матчів останніх років. Жовто-сині вийдуть на поле проти переможця матчу Ізраїль — Ісландія, що відбудеться напередодні.

Криптовалютна біржа WhiteBIT вже вкотре долучається до підтримки партнерів та забезпечує продаж ексклюзивних квитків за криптовалюту за декілька днів до офіційного старту продажу. Ба більше, усі хто придбає квитки за криптовалюту в період з 22 лютого до 15 березня 2024 року, автоматично візьмуть участь у розіграші 20 VIP-білетів на матч у Вроцлаві та 20 футболок збірної України. Більше деталей розіграшу.

Українські шанувальники вже встигли оцінити такий досвід купівлі перед домашніми матчами Україна-Мальта, Україна-Англія та Україна-Італія, адже це гарна можливість отримати доступ на матч із будь-якої точки світу раніше за всіх та надати українській збірній теплу підтримку й домашню атмосферу. Придбати квитки за криптовалюту на два дні раніше можна зa допомогою Whitepay — спеціального технічного рішення від WhiteBIT для приймання цифрових платежів: https://bilet.mticket.pl/uk/widget10site1010/user/login.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют. WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

Whitepay — SaaS-компанія, яка надає рішення для приймання криптовалютних платежів для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали, платіжні сторінки, криптобанки та віджети. Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, а за перекази, здійснені з акаунту WhiteBIT, не стягується комісія мережі.