Пашинский не нарушил своего слова или обязательств по помощи военным, — СМИ

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Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский перед вторжением России, понимая неизбежность агрессии РФ, не сбежал из страны, а наоборот активно помогал готовиться к отражению вооруженного нападения России, в частности при организации подготовки обороны Киева. Об этом на заседании в Высшем антикорсуде 26 февраля во время рассмотрения избрания меры пресечения для председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экс-нардепа Сергея Пашинского сообщил Мирослав Гай, майор ВСУ, кавалер орденов "За заслуги" и Богдана Хмельницкого, который просит ВАКС разрешения взять политика на поруки, передает издание "Телеграф".

"Знаю Сергея Владимировича, как порядочного ответственного человека. Он ни разу не нарушил своего слова или каких-то своих обязательств, которые он брал на себя по помощи военным подразделениям, бригаде. Нашим побратимам. Доподлинно зная о начале полномасштабного наступления, он не покинул Украину. Более того, сделал все, чтобы организовать отпор вооруженной агрессии РФ. Он должен был покинуть Украину за эти годы десятки раз. Вместо этого он выбрал тяжелый сложный путь в борьбе с российскими оккупантами. Он неоднократно мне говорил, что это для него — главная цель, и я это увидел, потому что присутствовал при многих событиях, в которых принимал участие. Я доверяю Сергею Владимировичу, поэтому уверен, что по любым просьбам суда я смогу доставить его по требованию в судебный зал, я имею транспортное средство. Я знаю, где проживает Сергей Владимирович, знаком с его семьей и уверен, что смогу его привезти в любой момент по Вашему запросу", — цитирует СМИ Мирослава Гая, который обратился к судье ВАКС.

Он вспомнил, что близко с Пашинским познакомился в 2021 году, "когда меня пригласили в его кабинет". "Там мне и нескольким ветеранам, — продолжил офицер в своем выступлении, — общественным активистам он сообщил, что к сожалению, он уверен, что с высокой вероятностью в 2022 году будет полномасштабное нападение РФ, исходя из той информации, которая у него была, из его знаний истории и военной науки. Нам предложили помочь ему подготовили все возможное для отпора агрессии России. И тогда началась большая работа. Благодаря Сергею Владимировичу мы смогли сообщить о возможном полномасштабном наступлении всех высокопоставленных лиц".

Издание отмечает, что, по словам Мирослава Гая, более того, при содействии Пашинского удалось запустить программу подготовки операторов противотанковых средств ПТРК "Стугна" на базе бригад ТРО, которые тогда создавались, и "подготовили более 20 расчетов".

"Мы собрали команды, которые готовились к отпору агрессии в Киеве. Готовились в виде подготовки транспортных средств, рубежей отпора этой агрессии, коммуникации с военными подразделениями, которые могли принимать в этом участие... Сергей Владимирович организовал команды по эвакуации украинских видов вооружения. К сожалению, на тот момент государство не организовало никаких действий по эвакуации. Наши команды эвакуировали противотанковые средства, которые впоследствии получили десантники и другие подразделения ВСУ. Эвакуировали ракеты "Нептун" — в частности те ракеты, которые потом потопили крейсер "Москва", эвакуировали РСЗО "Ольха", которая участвовала в отражении агрессии в Киеве... Мы ставили вопрос, что страна не имела крупнокалиберной артиллерии, и Сергей Владимирович смог найти "Богдану", которая сейчас уже известна во всем мире... Далее она участвовала в отпоре агрессии от Харьковской области до Кривого Рога и Херсона", — цитирует издание Мирослава Гая.

Также Мирослав Гай сообщил, что Пашинский предложил дерзкую идею с использованием САУ "Богданы" для операций ВСУ при деоккупации украинского острова Змеиный. А также продолжает помогать ВСУ и сейчас.