На 30% дешевле импортных: "Украинская бронетехника" назвала преимущества отечественного производства

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Бронированные автомобили, которые производит "Украинская бронетехника" на 30% дешевле импортных. Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Украинской правде".

"Мы готовы за собственные средства, без привлечения государства, увеличивать мощности по производству. Нужны только заказы", — отметил он. "Преимущество отечественных компаний не только в быстром ремонте на собственных заводах, но и многолетних испытаниях машин в условиях войны. Государство сотнями покупало броневики "Новатор" и "Козак" еще во время локальной войны на Донбассе. За это время конструкторы успели увидеть недостатки и адаптировать машины под войну именно на территории Украины с ее почвами, климатом и характером боевых действий", — говорится в материале.

"Новые вызовы на поле боя порождают новые модели машин. Например, сейчас у Сил обороны появилась потребность в перевозке большего количества людей. Поэтому "Украинская бронетехника" по инициативе нескольких заказчиков, создала увеличенную версию машины "Новатор" на 10 мест. Начальная версия вмещала только 5 человек", — констатирует автор материала.