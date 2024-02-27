Бизнес Ахметова в 2023 году увеличил инвестиции в Украину на 50%

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За 12 месяцев 2023 года инвестиционная группа SCM Рината Ахметова направила на капитальные инвестиции и модернизацию в Украине более 32 млрд грн (или $0,8 млрд). Это почти на 52% больше, чем в 2022 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Для обеспечения энергетической независимости Украины за 2023 год ДТЭК ввела в эксплуатацию 26 новых угольных лав, обновила более 6 тыс. км воздушных линий и 2 тысячи энергообъектов, в том числе капитально отремонтированы энергоблоки ТЭС и их элементы после вражеских обстрелов.

Продолжились инвестиции во вторую очередь одной из самых мощных ВЭС в Восточной Европе Тилигульскую ВЭС. Проведены геолого-разведочные, строительные и бурильные работы на газовых месторождениях.

Капитальные инвестиции "Метинвест" сосредоточены на восстановлении и развитии безопасности ключевых металлургических предприятий, поддержке технологии производства. Ремонты печей на "Запорожстали" и "Каметстали", восстановление оборудования на криворожских ГОКах, а также, не менее важно, на поддержке производственной инфраструктуры компании "Покровскуголь", ввод в работу новых шахтных лав. Благодаря этому, предприятие, расположенное в Донецкой области недалеко от линии фронта, смогло, несмотря на войну, обеспечить украинские металлургические заводы угольным концентратом.

Всего по результатам 12 месяцев 2023 года украинские, ассоциированные и совместные предприятия инвестиционной группы SCM уплатили 66,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней (или $1,8 млрд).

На социальные программы направлено 11,4 млрд гривен (или $0,3 млрд). В частности на программы для жителей регионов присутствия, мероприятия по усилению безопасности труда и охрана окружающей среды.

Кроме того, бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" продолжают поддерживать Украину и украинцев в эти сложные времена. За два года полномасштабной войны на помощь военным и мирным направлено уже 7,6 млрд грн. Дополнительно Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн на проект помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали".