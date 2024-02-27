СБУ и Нацполиция нашли организатора "вечеринки", где кричали лозунг "Ахмат сила", — соцсети (видео)

По информации местного Telegram-канала, правоохранители установили всех участников события. В сети обнародовали видео, где автор "празднования" приносит извинения перед "народом Украины" за соответствующий лозунг.

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Служба безопасности и Национальная полиция Украины нашли организатора "вечеринки" на Киевщине, во время которой гости кричали лозунг "Ахмат — сила" и стреляли в воздух. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Киев оперативный".

По информации администраторов канала, всех участников происшествия правоохранители также уже установили.

СБУ и Нацполиция нашли организатора "вечеринки", где кричали лозунг "Ахмат сила"

Кроме того, в Telegram-канале обнародовали видео, где якобы автор "празднования" приносит извинения за соответствующий лозунг.

"Я праздновал свой день рождения с 24-го на 25-е февраля. Позволил себе террористический выкрик "Ахмат-сила", за что я извиняюсь перед всеми, кто пострадал на этой войне...перед всем народом Украины. И "Ахмат" — это террористы. Слава Украине", — говорит фигурант на видеозаписи.

Что говорят в СБУ

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили, что ее сотрудникам и Национальной полиции удалось установить личности и местонахождение жителей Киевской области, которые распространили соответствующее видео.

По информации СБУ, речь идет о шести местных жителях в возрасте от 17 до 21 года, которые устроили "вечеринку", во время которой стреляли из пистолета и выкрикивали лозунги "оккупационных отрядов Кадырова".

По данному факту правоохранители провели неотложные комплексные мероприятия, в результате которых задержали автора видео.

Во время обысков в его доме в Киеве обнаружен мобильный телефон, на который он записывал враждебные лозунги. Также в доме молодого человека найдено и изъято оружие, из которого осуществляли выстрелы во время "вечеринки".

"Сейчас фигуранту планируют сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы.

"Вечеринка" под Киевом: что известно

Напомним, ранее в сети сообщили, что на Киевщине компания молодых людей праздновала день рождения, стреляя в воздух и выкрикивая лозунг "Ахмат — сила".

Как тогда утверждали администраторы Telegram-каналов, соответствующий инцидент произошел на Киевщине, в одном из коттеджных городков в ночь на 25 февраля. Компания молодых людей "громко" праздновала 18-летие одного из них во время комендантского часа.

В соцсетях также заявили, что именинником якобы оказался Герман Давид Борисович — сын бизнесмена Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.

Напомним, 4 января украинские Telegram-каналы обнародовали информацию, что в одном из экокурортов на Закарпатье состоялась "обнаженная" вечеринка. Как оказалось, мероприятие "Новогодний Love Camp. Сказка сказок" анонсировали заранее, а в описании организаторы утверждали, что "открытого тела и чувств, признанных желаний и осознанной сексуальности".