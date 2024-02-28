Як MOVA розширює кордони

Ще з початку заснування пивоварні ми мали мрію: пиво з українською душею представлятиме нашу країну у всьому світі. Для MOVA важливо, щоб наша продукція на високому рівні представляла Україну. Вихід на експорт — це просування іміджу виробника української продукції, важливо, щоб люди дізналися про те, що в Україні роблять сучасне та смачне пиво.

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У 2017 році MOVA почала свою діяльність як контрактна пивоварня, що виробляє продукцію на орендованому обладнанні, а в 2021 році вже запустила власний завод та відкрила для експорту ринки Європи.

Стратегією просування на експортні ринки MOVA обрала саме комунікації (для якої компанії ще може так підходити стратегія зближення та комунікацій, як не для компанії, чия назва напряму пов'язана за спілкуванням рідною). Відвідування профільних виставок, фестивалей та конкурсів стало неодмінною частиною життя компанії.Саме завдяки фізичній присутності на RigaFood 2023, вдалося познайомитись з місцевими політичними діячами — на виставці стенд бренда відвідав посол України в Латвії Анатолій Куцевол, котрий потім відрекомендував MOVA президенту Латвії Едгарсу Рінкевичусу. Під час виставки Riga Food 2023 MOVA вдалось не тільки розширити ділові контакти, ай побудувати дружні відносини з різними представниками бізнес галузей. MOVA заварила комунікації з пивоварнею Brūzis Manufaktūra, яка варить відмінне на смак латвійське пиво, з Wenden Brewery — невеликою пивоварнею в місті Цесіс, команда якої живе і працює з вірою в нескінченність відданості будь-якій справі, з Rocket Bean Roastery — виробники кави у північній Європі, а ще, зі справжніми пивними амбасадорами Aukštaitijos Bravorai.

"При виході на нові експортні ринки одним з ключових факторів є належна інформаційна підтримка та налагодження контактів із місцевими діячами та власниками бізнесів. Запорукою успіху також є можливість доповнити свій продукт інформацією про ідеологію бренду, його історію та додатковими рекомендаціями", — Наталія Маслюк (керівниця експортного відділу MOVA).

Цю стратегію просування MOVA підтвердила своїми першим іноземним контрактом на постачання.

"До дистриб’юторів з норвезького Осло, приїжджали партнери з Дніпра з приводу іншого бізнесу, у сфері ІТ, і у якості подарунка привезли пиво MOVA. Воно сподобалось норвежцям, котрі вирішили укласти експортний контракт з нами", — Наталія Маслюк (керівниця експортного відділу MOVA).

Ще одним потужним інструментом у розширеній впізнаваності бренду при виході на експорт стала співпраця з відомими місцевими брендами. Наприклад, у 2019 році MOVA зварила пиво у колаборації з польським Ale Browar.

У 2022 році відбулась колаборація з пивоварнями Stone Brewing (США), а у 2023 році MOVA об'єднала зусилля з британською Azvex, створивши пиво до Євробачення-2023.

Якщо казати про конкурси, як про інструмент просування на експортному ринку, слід приділити увагу тому, що тут трішки змінюється фокус з бренду на його окремий продукт. Наприклад, у 2020 році Stout Vanilla — отримав бронзу на East European Beer Award та Barcelona Beer challenge, а наприкінці 2023 Dark Beernon-alcohol взяв "Оскар у світі пивоваріння" отримавши перше місце на найбільшому і найстарішого конкурсу Європи European Beer Star. Ця нагорода дала команді ще більше впевненості, що пиво з українською душею може підкорити смаки європейського споживача.

"Ми не маємо пристрасті до алкоголю, ми фанати пива. Прагнемо варити напій, що зближує і допомагає знаходити спільну мову, щоб об’єднувати людей з усіх куточків планети і стати найбільш товариською пивоварнею", — Богдан Точка (Головний пивовар та співвласник MOVA).

Сьогодні MOVA не тільки успішно розширює кордони, доводить, що українські продукти можуть гідно представляти країну на мапі світу, а й активно заварює дружні відносини з представниками різних країн та сфер діяльності. Пиво MOVA стало ще ближче, його смакують у таких країнах як Норвегія, Данія, Польща та Нідерланди.

https://mova.beer/point-of-sale за посиланням можна знайти точки продажу, де куштують найкомунікабельніше пиво MOVA.

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