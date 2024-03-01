Рынок МФО продолжает развитие: Дмитрий Петренко про маркетинг в нише PDL

Украинский рынок микрокредитования претерпел существенные изменения в последние годы, особенно в контексте военных событий, что повлекло за собой экономические трансформации в стране. Несмотря на возникшие трудности, данная отрасль продолжает свой процесс восстановления и развития, играя важную роль в предоставлении финансовых услуг населению Украины.

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"Вопреки уменьшению количества компаний, выдающих микрозаймы, в 2023 году наблюдалось увеличение спроса на такие услуги вырос. В то же время, при сравнении текущих показателей рынка с теми, что были до начала полномасштабной войны, отмечается значительный спад", – делится аналитикой Дмитрий Петренко, интернет-маркетолог, эксперт в сфере SEO-продвижения МФО.

Основными движущими силами восстановления потребительской активности в 2024 году эксперт выделяет снижение инфляции и стабилизацию макроэкономической ситуации. Изменение потребительского поведения украинцев от общества экономии к обществу потребления стимулирует рост спроса на финансовые ресурсы. Он, в свою очередь, удовлетворяется банковским сектором и микрофинансовыми организациями.

Этот тренд также отражается в растущем спросе на квалифицированных SEO-специалистов в сфере потребительского кредитования, умеющих привлекать клиентов в данной области. Эта потребность стимулирует запрос на обучение и развитие профессионалов, способных эффективно оперировать на рынке микрофинансов.

Одним из важных шагов в удовлетворении таких запросов является профессиональное обучение. Дмитрий Петренко уже около 5 лет преподает специалистам в данной сфере, повышая их квалификацию в области продвижения проектов в поисковых системах. В 2019 году Дмитрий Петренко запустил авторский курс "Создание сетки PBN под ключ – без воды", который прошли около 300 узко профилированных специалистов. Образовательная программа курса нацелена на предоставление современных методов продвижения веб-сайтов в сфере МФО и других сегментах с высокой конкуренцией. В рамках обучения каждый студент получает весь необходимый функционал для построения сетки PBN: автоматизированные готовые скрипты, программы, ссылки на инструменты и мастер-класс по использованию всех этих инструментов.

"В то время, когда в Украине начинали запускать стартапы на западные рынки, возникла потребность в эффективном продвижении продуктовых сайтов. Большинство компаний предпочитали использовать сеть сайтов PBN, но квалифицированными специалистами в этой области были единицы на всю Украину, не говоря даже о странах Европы. Я очень хорошо помню, насколько сложно, дорого и болезненно было приобретать свой первый опыт по строительству PBN. Было ничего не понятно, информация в открытом доступе отсутствовала, а специалисты, обладавшие знаниями, всячески избегали конкретных ответов", – вспоминает Дмитрий. – "Именно поэтому я решил разработать первый курс по построению сети сайтов PBN, где практикующие специалисты могли освоить мою персональную методику продвижения сайтов, основанную на моих наработках и опыте успешных проектов".

Помимо образовательного курса, Дмитрию удалось успешно внедрить свои познания в онлайн-маркетинге в сотрудничестве с SalesDoubler, гигантом партнерского маркетинга Украины. SalesDoubler – это украинская партнерская сеть, которая занимается микрофинансовым трафиком. Компания работает под рынки стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. С SalesDoubler сотрудничают такие известные бренды как Альфа-банк, ПриватБанк, Intertop, Yves Rocher, Lamoda, Avon и многие другие.

Дмитрий сотрудничал с компанией в качестве вебмастера, направляя трафик рекламодателям сети. Вебмастер – это специалист, который размещает и управляет рекламой в Интернете с целью привлечения пользователей на сайт компании. Меньше чем за год, Дмитрий вырос до одного из лучших партнеров сети, которому была предоставлена целая команда специалистов, работающих над его задачами.

"Я начинал свою рекламную деятельность используя медийную рекламу в Facebook. Тогда этот канал давал наилучшие результаты, поскольку предоставлял возможность максимально точного таргетирования на целевую аудиторию, проявляющую интерес к микрозаймам. До того, как начать сотрудничать с веб мастерами, компании рекламодателей использовали более традиционные методы рекламы – в газетах, журналах, на билбордах и т.д., что не давало эффективных результатов, поскольку реклама была нацелена на широкую аудиторию", – объясняет ситуацию эксперт.

После того как реклама начала приносить первых клиентов, Дмитрий начал оптимизировать рекламные кампании с целью снижения конечной цены клиента. Благодаря оптимизации, за год коэффициент конверсий достиг 40% от общего объема трафика. Это означает, что в среднем из 10 посетителей сайта 4 становились клиентами финансовой организации. Этот успех стал прорывом в области интернет-маркетинга МФО. Этот опыт позволил Дмитрию не только эффективно привлекать целевых клиентов для рекламодателей SalesDoubler, но и стать востребованным экспертом в области оптимизации рекламных кампаний и управления трафиком, что в итоге привело к расширению его влияния в сфере интернет-маркетинга.

Благодаря своей активной преподавательской и профессиональной деятельности Дмитрий был приглашен в состав жюри на ведущую всеукраинскую премию финансовой сферы FinAwards 2024. Событие, запланированное на 29 марта, представляет собой значимую платформу для ведущих профессионалов финансовой сферы, где оцениваются и награждаются лучшие достижения в индустрии. Поэтому стать членом жюри на мероприятии – сложное и ответственное достижение, требующее выдающихся профессиональных и академических заслуг. Высокий уровень конкуренции среди кандидатов отражает стремление организаторов сохранить высокие стандарты и качество оценки на финансовом рынке Украины.

"FinAwards уже несколько лет подряд является престижной платформой для выдающихся представителей индустрии. Быть частью жюри на таком мероприятии – это для меня честь и ответственность одновременно. Уверен, что мероприятие станет форумом для обмена опытом и идеями, способствующими дальнейшему развитию нашей отрасли. Я горжусь, что могу внести свой вклад в оценку выдающихся достижений коллег и совместно с жюри поддерживать стандарты качества в финансовой индустрии", – отмечает Дмитрий Петренко.