Резкое похолодание в Украине: где выпадет снег и когда ударят морозы

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в некоторых регионах температура может опуститься до -11 градусов. Холода вернутся в Украину относительно надолго и принесут с собой мокрый снег.

Related video

В Украине ожидается похолодание с морозами и мокрым снегом. Деталями в соцсетях 5 марта поделилась синоптик Наталья Диденко.

Погода 6 марта: регионы

Похолодание в Украине ожидается уже с 6 марта. Днем температура будет не выше +1...+5°C, теплее будет только на Закарпатье и в южных областях — +8...+12°C. Ночью температура опустится до +3...-3°C.

В западных регионах 6 марта пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром эти осадки также ожидаются на севере, кроме Сумской области. В центре, на востоке и юге снег и дождь маловероятны.

"Ветер будет северо-восточным, восточным, временами с сильными порывами — одевайтесь теплее", — призвала Диденко.

Погода 6 марта: Киев

Киев также не обойдет резкое похолодание. Днем 6 марта ожидается +1...+3°C. Кроме того, в столице будет наблюдаться порывистый северо-восточный ветер.

Ночью на 6 марта и утром может выпасть мокрый снег. Днем осадков не предвидится.

Будет ли мороз?

Морозы прогнозируют преимущественно ночью. Ниже всего температура будет опускаться до -3...-6°C, а на северо-востоке — до -9...-11°C. Днем ожидается от нуля до +5°C, в солнечные дни — +3...+7°C.

Когда будет потепление?

Как заверила синоптик, холодная погода продлится довольно долго. Первое ощутимое потепление будет ориентировочно с 16 марта.

"Однако небольшое количество осадков, прояснения, незначительная облачность позволят солнцу даже среди этого ближайшего холодного периода повышать температуру воздуха до комфортных значений", — отметила Диденко.

Напомним, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине на треть сократят количество министерств. По его словам, министров должно быть от 15 до 16.

Также 4 марта в СМИ со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа" сообщили, какие именно министерства думают ликвидировать.