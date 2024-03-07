Арсен Жумадилов провалил обеспечение питанием ВСУ, — Береза

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По мнению экс-нардепа Борислава Березы, в срыве торгов на поставку продуктов питания в армию виновато ГП "Государственный оператор тыла" под руководством Арсена Жумадилова — ведомство дважды кардинально меняло условия торгов. Обвинения со стороны ГОТ в адрес поставщиков — еще одна попытка чиновников снять с себя ответственность. Такое мнение в своей колонке для сайта "Обозреватель" высказал экс-нардеп Борислав Береза.

Автор поста напомнил, что сегодня были провалены торги на поставку питания для ВСУ, ведь "из-за неадекватных условий на них никто не пришел".

"Господин Жумадилов созвал брифинг, на котором обвинил рынок поставщиков в сговоре. И в то же время заявил, что пойдет к этим самым поставщикам, которые якобы в сговоре и будет просить их заключать с ГОТом прямые контракты. Уже непонятно — если рынок в сговоре, то чего же вы к ним бежите и умоляете, и готовы отказаться от Прозорро и вернуться к временам Резникова?" — пишет экс-нардеп.

По его мнению, Арсен Жумадилов не справился с задачей, которую ему поручило государство — обеспечить питание ВСУ. И теперь пытается переложить ответственность на поставщиков. Кроме того, отмечает автор блога, при организации тендеров было сделано как минимум две грубые управленческие ошибки.

"Первая ошибка: сначала глава ГОТ выписал условия, которым почему-то соответствовали только крупные торговые сети. От поставщиков вдруг стали требовать, например, наличия кассовых аппаратов, что согласитесь несколько дико, когда речь идет об опте объемом в миллиарды. Эти условия были признаны незаконными решениями суда. Ошибка вторая. Вместо того, чтобы учесть решение суда и убрать дискриминационные условия, Жумадилов ввел еще более жесткие. Которые выглядят как карательные и репрессивные. 20% за непринятую Налоговой накладную или 50% за день отсрочки поставки ставят под вопрос возможность честно работать и получать прибыль", — отметил Береза.

Бывший народный депутат убежден, что вина за проваленное государственное мероприятие лежит не на участниках этого мероприятия, а на чиновниках, которые его организовывают.

"Господин Жумадилов везде жалуется, что поставщики срывают реформу. Ок, поставщики плохие. Но в чем реформа? Что заявку теперь на поставку тех же продуктов воинская часть будет отправлять не напрямую фирме, а через ГОТ? И что деньги будет платить теперь не Минобороны, а ГОТ? То есть господин Жумадилов считает реформой факт того, что он теперь будет распоряжаться государственными деньгами, а не другой чиновник? Ведь предмет закупки не изменился, покупается тот же набор продуктов, как и во времена Резникова. В условиях объявленных торгов ничего не изменилось, по сравнению с тем, что было при Резникова. Кроме безумного увеличения штрафов", — продолжает экс-депутат.

Борислав Береза отмечает, что цена ошибки чиновника в данном случае является крайне значимой.

"Если дважды подряд торги по поставкам ВСУ срываются, то дальнейшее притворство, что все в порядке и все под контролем, может привести к срыву питания и, в конце концов, к серьезным проблемам на фронте. Ответственность за это будет уже не на Жумадилове и даже не на Умерове, а на президенте", — резюмирует Борислав Береза.