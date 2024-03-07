Внесенные за меня средства залога должны работать на Украину — Пашинский о решении ВАКСа

Экс-нардеп объяснил, почему сегодня появилось дело против него по нефтепродуктам, и при чем здесь Россия.

Многомиллионный залог, внесенный предприятиями Ассоциации предприятий оборонной промышленности за экс-нардепа Сергея Пашинского, должен работать на оборону страны и на украинское государство. Об этом сегодня на заседании Апелляционной палаты Антикорсуда заявил сам бывший глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, комментируя дело против него и меру пресечения, установленную ВАКСом, передает "Телеграф".

В своем выступлении политик указал высшей инстанции, что за делом против него стоит Россия из мести, поскольку он последовательно защищает интересы Украины и работает на ее обороноспособность.

"Ровно через две недели после того, как я отнес документы по коррупции в НАБУ (это говорит прокурор) начались негласные следственные действия и активизация этого дела. Почему? Объясню: в 2019 году тогдашний руководитель международного комитета по Госдуме РФ Сергей Марков заявил, "если этих пятеро не посадят, все они должны получить реальные тюремные сроки, так никакой нормализации не будет". Это я должен был получить в 2019 году срок, чтобы была нормализация с Россией. Ровно через три недели после этого заявления я был в СИЗО. Больше того, на следующий день, как я вышел из СИЗО, было возбуждено другое уголовное дело… о "преступном плане на завладение средствами государственного бюджета путем организации производства бронетехники". Каюсь, не только бронетехники. Это дело не закрыто. Следующее наше свидание возможно будет по этом деле, а может по организации ремонта бронетехники, а может по созданию "Стугн", "Нептунов", "Богдан" или еще чего-то", — сказал политик.

Пашинский также объяснил, почему именно сегодня появилось дело и по нефтепродуктам: "Потому что ровно через 4 года следком России обвиняет Пашинского в принятии решения о проведении АТО (03.11.2023)".

"5 марта 2022 года я возглавил Ассоциацию производителей оружия, — продолжил экснардеп, — мне удалось организовать поставки боеприпасов, ремонты военной техники, релокацию предприятий (оборонки. — Ред.) и все остальное. Я это делал и до войны, и во время войны, и я буду делать это всегда. Хочу обратить внимание в части рисков — я тогда не убежал. 12 февраля мне вручили подозрение. Суд состоялся 26 февраля. Прокурор рассказывал, что я имею влияние на премьер-министра, министров, на Минобороны, на тех, тех, тех. Если я имею такое влияние, неужели я не мог воспользоваться этим влиянием за 2 недели?! В постановлении ВАКС есть все мои доходы, прокурор их называл — 700 метров, сто метров (недвижимость), 32 млн грн, но вся моя жизнь с 2014 года была под микроскопом, все мои активы они до копейки знают, но как же Пашинскому дать залог в 300 млн грн?! А очень просто – у них же НСРД без меры были".

Также экс-нардеп обратил внимание коллегии, что за него в полном объеме внесли залог отечественные частные предприятия ВПК, члены ассоциации, которые россияне "обстреливают ракетами, которым государство не выделяет никаких бюджетных средств, на которых согласно выводам Государственной аудитслужбы возбуждено 40 уголовных дел — на все предприятия нашей ассоциации — БЕБами, ГБРами и так далее".

"Они внесли за меня средства, и мне стыдно от этого. Ведь эти средства должны работать не на удовольствие команд, непонятно откуда, а должны работать на наше государство именем которого вы сейчас будете выносить решение", — заявил он.