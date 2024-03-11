Ситуация с Коломойским вызывает тревогу относительно соблюдения прав человека — адвокат

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Бизнесмен Игорь Коломойский содержится в киевской тюрьме уже более шести месяцев как подозреваемый, и эта ситуация вызывает тревогу относительно соблюдения прав человека и надлежащей правовой процедуры в украинских судах. Об этом пишет в своей колонке на УНИАН пишет Авихай Манделблит, профессор юриспруденции, адвокат, бывший генеральный прокурор Израиля, передает издание "Телеграф".

По мнению правозащитника, Коломойский находится под стражей по подозрению в совершении различных экономических преступлений для нужд следствия, без принятия решения о предъявлении обвинения, в связи с отсутствием достаточной доказательной базы для принятия такого решения в настоящее время. По его словам, столь долгое содержание под стражей по этому делу противоречит судебным практикам в развитых демократических странах.

"Аресты не могут осуществляться исключительно с целью расследования, а должны основываться на ощутимой опасности или подозрении в побеге", — пишет Манделблит и добавляет, что, например "в Германии и Франции руководящие принципы Европейского суда по правам человека требуют наличия веских доказательств вины даже на начальных этапах расследования, подчеркивая принцип презумпции невиновности и пропорциональности. Содержание под стражей в Израиле, особенно по делам об экономических преступлениях, рассматривается как крайняя мера, которая не должна использоваться как основной инструмент расследования".

Анализ дела, как отмечает Авихай Манделблит, дал понять, что сумма залога, установленная судом, является чрезвычайно завышенной до такой степени, что при таких условиях практически равна отказу в освобождении.

"Де-факто это решение судов в Украине арестовать господина Коломойского на очень длительный срок без суда и следствия. Израильская судебная практика, так же как и Восьмая поправка к американской Конституции и другие демократические правовые системы, запрещает чрезмерный залог, который бы препятствовал освобождению. Чрезмерный залог фактически служит целям незаконного содержания под стражей, нарушая право подозреваемого на свободу и презумпцию невиновности. Установление астрономически высокого залога в более 60 миллионов долларов является фактическим содержанием под стражей под прикрытием нереальных условий залога. Согласно международному праву в области прав человека, установление чрезмерного залога является неконституционным", — говорится в колонке.

В своем заключении, он делает вывод, что решение о содержании господина Коломойского под стражей для расследования экономических подозрений в течение 6 месяцев (и продление ареста еще на 60 дней) принятое украинскими судами, является крайне необоснованным: "По моему мнению, такое решение не могло быть принято ни в одной другой демократической правовой системе, которая уважает права человека и надлежащую правовую процедуру, особенно презумпцию невиновности".

Напомним, 27 февраля Шевченковский районный суд города Киева уменьшил размер залога Игорю Коломойскому до 2,4 млрд грн. Впрочем, оставил его под стражей еще на два месяца.

Авихай Манделблит, защитник Игоря Коломойского в уголовном производстве, которое расследуется Бюро экономической безопасности Украины.