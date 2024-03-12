"Украинская бронетехника" успешно испытала бронеавтомобиль "Новатор" с турелью "ТАВРИЯ-14,5"

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ООО "Украинская бронетехника" успешно провела испытания 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно-управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5". Об этом представители компании рассказали на своей странице в Facebook.

БМ "ТАВРИЯ-14,5" — боевая дистанционно-управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении. БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО — STANAG 1. Разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.

Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизни военных.

"Работаем на Победу", — отметили в компании.