Ліки для лікарень під обстрілами та порятунок цивільних: як "Кусум" наближає перемогу України

У найскладніші для українців часи поняття "соціально відповідальний бізнес" заграло новими барвами. Війна примусила переглянути не лише звичні процеси, ритм життя компанії, а й цінності. Група фармацевтичних компаній "Кусум", до складу якої входить ТОВ "Гледфарм ЛТД", не лише не зрадили своїм цінностям, а й впевнено провадять свідомий бізнес, щоденно наближаючи перемогу.

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Рука допомоги для цивільних

Профільну підтримку українських медичних закладів лікарськими засобами група фармацевтичних компаній "Кусум" забезпечувала із перших днів повномасштабного вторгнення. Навіть попри те, що часом ліки доводилося доставляти у дуже складних умовах – під час обстрілів і бойових дій. Такі важливі медичні засоби отримали більш як 400 лікарень та неприбуткових організацій. Загальна вартість наданих медикаментів склала понад 40 млн гривень.

Напередодні компанія ремонтувала цивільні укриття, облаштовуючи їх під потреби цивільного населення. А коли місто Суми було повністю оточене й перебувало в блокаді, "Кусум" розпочали кампанію із порятунку 750-ти іноземних студентів. Більш як двадцять днів силами компанії здійснювалося безперебійне постачання питної води та харчування для тих, хто опинився в оточенні. За першої ж нагоди всіх студентів було вивезено у більш безпечні регіони України.

Доставка питної води та їжі мешканцям м. Суми

Починаючи з осені 2022 року, коли ворожі атаки залишали українські міста без світла й електрики, компанія "Кусум" знайшла спосіб допомогти населенню. У найкоротші терміни ліфти багатоквартирних будинків та цивільних об'єктів були оснащені "скриньками незламності". Вони містили питну воду, їжу та базові медикаменти. Таких ліфтів були сотні – а це дуже необхідна допомога, масштабована в рази.

За активної участі компанії та сприяння Посольства України в Індії, Посольства Індії в Україні, МЗС та Військово-повітряних сил Індії, в перші тижні повномасштабної війни було зібрано 25 тонн гуманітарної допомоги загальною вартістю близько 52 млн гривень.

Вантаж доставили літаками ВПС Індії до Варшави, а потім доправили в Україну. Зараз ця допомога є регулярною і здійснюється кілька разів на рік. Вона здійснюється кілька разів на рік і розповсюджується серед шпиталів, лікувально-профілактичних закладів, а також військових.

Допомога військовим Допомога ліками для ЗСУ

Підтримка армії як вимога часу

До слова, активна допомога Збройним силам України стала чи не першочерговою для компанії. Було важливо підтримати військових задля зміцнення обороноздатності країни та забезпечення безпеки громадян.

Уже в перші буремні дні лютого 2022 року група фармацевтичних компаній "Кусум" переказала на рахунки НБУ 11 млн грн на потреби ЗСУ. А далі допомога військовим лише зростала – усе для того, щоб допомогти зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.

У травні 2022 року на потреби ЗСУ компанія передала 20 службових автомобілів. Тоді ж група фармацевтичних компаній "Кусум" здійснила другу доставку гуманітарної допомоги з Індії в Україну. Її загальна вартість сягнула 900 тис. доларів США.

Розуміючи, що допомога військовим є необхідною, оскільки вони забезпечують безпеку, ризикуючи власним життям, компанія провела збір коштів на гемостатичні серветки CELOX для ЗСУ. На передову були передані комплекти теплого одягу, термоодяг та печі-буржуйки. Згодом були закуплені ще й переносні електростанції для потреб Служби безпеки України.

Автівка для військових від Кусум

На сьогодні допомога Україні від "Кусум" вже становить понад 170 млн гривень. Утім, компанія на цьому не зупиняється, а й далі активно працює задля української перемоги. "Кусум" надає робочі місця та підтримує українських воїнів, людей, що постраждали від російської агресії, та загалом цивільне населення.

Внесок групи фармацевтичних компаній "Кусум" як соціально відповідального бізнесу в нашу боротьбу був оцінений та відмічений Відзнакою Верховної Ради України "За заслуги перед українським народом" та Нагородою від Президента України. У цих нагородах – палке биття сердець усіх працівників "Кусум", їхня відданість справі й віра в перемогу України.