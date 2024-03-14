NAUDI помогает украинским студентам с трудоустройством на предприятия-производители БпЛА

Компании-участники NAUDI презентовали молодежи свои вакансии, условия практики и найма.

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13 марта для студентов НАУ состоялась презентация новейших программ трудоустройства от ведущих компаний-участников NAUDI, которые работают в сфере автономных систем. Об этом рассказали в публикации на Facebook-странице NAUDI.

"Полномасштабная война — это наш шанс восстановить оборонную отрасль. Сфера ВПК должна стать локомотивом защиты государства, а затем его восстановления и развития. Увидев, как наши ВСУ бьют "вторую армию мира", в том числе и отечественным оружием, мир уже стоит в очереди за нашими образцами вооружения, и БпЛА в частности", — отметил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий.

Компании-участники NAUDI презентовали молодежи свои вакансии, условия практики и найма.

Студенты часто создают инновации, ведь подходят к вопросу нестандартно.

"Продукция постоянно совершенствуется, и часто необходимые идеи производят именно молодые специалисты, которые смотрят на проблему свежим взглядом", — отметил представитель компании DeViRO, которая проектирует, разрабатывает и производит БпЛА.

Напомним, в декабре 2023 года NAUDI подписала соглашение о сотрудничестве с НАУ. Одним из первых шагов сотрудничества стало выделение ассоциацией стипендий для поддержки соискателей высшего образования НАУ.