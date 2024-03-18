"Метинвест" Ахметова завершил 2023 год с убытком почти в $200 миллионов

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Группа "Метинвест" Рината Ахметова завершила 2023 год с консолидированным чистым убытком в размере $194 млн. В 2022 году этот показатель составлял минус $2,193 млрд (-10,3 раза г/г.). Об этом говорится в финансовом отчете, обнародованном на сайте компании.

Выручка компании за прошлый год сократилась на 11% по сравнению с 2022 годом — до $7,397 млрд. Показатель EBITDA сократился на 54% г/г — до $861 млн.

"Сокращение выручки произошло преимущественно снижение цен на сталь, ЖРС и коксующийся уголь. Кроме того, объемы отгрузок сократились в результате приостановления производства на мариупольских металлургических комбинатах", — говорится в сообщении.

"Снижение финансовых результатов компании произошло из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Плоский прокат в ЕС упал в цене на 20-25%, как и коксующийся уголь. В то же время цена железной руды осталась на одном уровне, благодаря сильным темпам производства в Китае. В этом году мы ожидаем снижения цены железорудной продукции на 5%, поскольку тенденция в Китае изменилась, и местные заводы снижают объемы выпуска. Также можно ожидать умеренного сокращения цен на прокат около 5-10%, так как дешевеют сырье и энергия. Рентабельность EBITDA стального дивизиона компании составила 3% в 2023 году, то есть резерв устойчивости минимален. Поэтому снижение цен на мировых рынках может негативно повлиять на объемы экспорта металлургической продукции из Украины на фоне дорогой логистики" — добавляет главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Отметим, компания сохраняет планы по строительству металлургического завода в Италии. В январе 2024 года "Метинвест" подписал меморандум о взаимопонимании по развитию металлургического сектора в регионе Тоскана с целью обеспечения условий для перезапуска сталелитейного завода в Пьомбино. Мощность завода может составить 3 млн т стали в год. В качестве основного сырья будет использоваться железорудная продукция из Украины. Это будет способствовать загрузке горнодобывающих мощностей компании в Украине и позволит улучшить финансовые показатели.

Напомним, в 2022 году "Метинвест" уменьшил производство стали на 69% по сравнению с 2021 годом — до 2,918 млн т. Производство чугуна упало на 72%, выпуск ЖРК — на 66% г/г.

В 2023 году "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. С начала полномасштабной войны компания направила на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн — на нужды армии.