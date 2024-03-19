Девять предприятий Метинвеста вошли в рейтинг лучших компаний Украины

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Опендатабот, известный сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра, опубликовал Индекс лучших предприятий Украины — 2024. В перечень попали крупнейшие украинские бизнесы, которые имеют безупречную деловую репутацию, по 10 компаний в каждой из категорий. При составлении Индекса компания Опендатабот учитывала как финансовую отчетность компаний за 2023 год, так и деловую репутацию бизнесов — в частности, в рейтинг не попали подсанкционные компании или бизнесы, имеющие владельцев из РФ.

В десятку лучших бизнесов в четырех категориях вошли сразу девять предприятий Группы Метинвест, которая принадлежит Ринату Ахметову.

В категории "Перерабатывающая промышленность" — "Запорожсталь" (№1), "Каметсталь" (№2) и "Запорожкокс" (№9), в категории "Добывающая промышленность" — шахтоуправление "Покровское" (№3), Северный ГОК (№6), Свято-Варваринская обогатительная фабрика (№9) и Центральный ГОК (№10). Метинвест-СМЦ получил десятое место в категории "Оптовая торговля", а управляющая компания Группы "Метинвест Холдинг" стала второй в категории "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

"Построенный на финансовой отчетности и выручке компаний Индекс Опендатабота дает полную картину того, что происходило с украинским бизнесом в 2023 году", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

Напомним, на днях стало известно, что Группа "Метинвест" завершила 2023 год с консолидированным чистым убытком в размере $194 млн. В то же время за этот год компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. Также с начала полномасштабной войны компания направила на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн — на нужды армии.