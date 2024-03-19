Суд Кипра удовлетворил заявление владельцев GNT Group и отменил назначение ликвидатора от Argentem

Окружной суд г. Никосия (Кипр) 13 марта 2024 года отменил приказ о назначении временного ликвидатора в материнскую компанию украинского холдинга GNT Group G.N. — Terminal Enterprises Limited (Кипр). Судьи также отменили все решения, принятые ликвидатором, и обязали его, в течение 20 дней с момента вынесения решения, предоставить письменные объяснения обо всех своих действиях на этой должности. Об этом сообщается в пресс-релизе GNT Group, передают "Украинские новости".

Таким образом кипрский суд удовлетворил заявление владельцев холдинга GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко.

Как сообщается, ликвидатора незаконно назначили 10 марта 2023 года по заявлению кредитора холдинга — иностранного фонда Argentem Creek Partners (ACP).

По словам бенефициаров, в конце 2022 года фонд начал рейдерский захват бизнеса GNT Group, основные активы которого сосредоточены в зерновом терминале Одесского морского торгового порта.

Владельцы GNT Group считают, что все действия АСР направлены на сознательное снижение стоимости активов с целью получения всего бизнеса группы по самой низкой цене, с последующей его перепродажей. Ведь в таком случае обесцененные активы можно присвоить в рамках кредита фонда в $75 млн.

Бенефициары отметили, какой ряд действий подтверждает рейдерские намерения АСР:

Во-первых, в конце декабря 2022 года были незаконно изменены директора и юридические адреса компаний группы, которые занимались перевалкой зерна в морском порту: "Олимпикс Купе Интернейшнл", "ЗПК "Инзерноэкспорт", "Металзюкрайн Корп ЛТД". В 2023 году суд и Минюст признали противозаконными данные действия регистратора Юрия Козлова, совершенные в пользу АСР в отношении "Олимпэкс Купе Интернейшнл".

Во-вторых, в феврале 2023 года АСР инициировал банкротство предприятий "Олимпэкс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн Корп ЛТД".

В-третьих, в марте кредитор назначил ликвидатора в материнскую компанию G.N. Terminal Enterprises, которая выступила заемщиком кредитных средств Argentem в размере $75 млн. Это назначение сейчас признано незаконным.

В-четвертых, в мае 2023 года была начата процедура ликвидации GNT Trade DMCC (Дубаи), которая является учредителем упомянутых украинских компаний. Сейчас процесс ликвидации тоже оспаривается в суде.

Как отмечается в пресс-релизе, последствия от описанных действий для украинского бизнеса GNT Group очень негативные.

"Действия новых руководителей от ACP и арбитражных управляющих по делам о банкротстве привели к остановке хозяйственной деятельности украинских предприятий, которые работали на экспорт зерна из Украины. Перед работниками компаний возникла задолженность по заработной плате. "ЗПК "Инзерноэкспорт" было лишено права аренды помещений в Одесском порту", — отмечается в сообщении.

Также в GNT Group напомнили, что ранее журналисты публиковали информацию о том, что региональный руководитель АСР Джон Паттон еще в ноябре 2022 года в Вене вел переговоры о возможной продаже бизнеса GNT Group третьей стороне, не будучи его владельцем.