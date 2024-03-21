Правительство хочет привязать цены на сигареты к курсу евро, — СМИ

Целью нового законопроекта, утверждают журналисты, является установление акцизных сборов в 90 евро за 1000 сигарет.

Related video

18 марта правительство внесло в парламент проект закона, согласно которому акцизы на сигареты будут установлены в евро, а не в гривне. Чиновники обосновывают свое решение несуществующими требованиями ЕС. Об этом говорится в статье "24 Канала".

По мнению журналистки, главной целью проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" является установление акцизных сборов в 90 евро за 1000 сигарет.

Сейчас действует закон, который ежегодно увеличивает ставку акциза с 2018 до 2025 г. на 20%. Но в последние годы покупательная способность населения снижается, в то время, отмечает автор материала, цены на сигареты непрерывно растут.

"Кабинет министров объясняет свое решение якобы требованиями ЕС. Как это ни странно, таких требований ЕС никогда не выдвигал. Ни в одном документе ЕС, который ратифицировала Украина, нет даже упоминания о достижении отметки в 90 евро ни в 2025 году, ни в 2028, как предлагает правительство", — говорится в тексте статьи.

Также журналистка отмечает, что многие страны ЕС при переходе на желаемый рубеж учитывали текущий уровень доходов граждан и курса национальных валют. Но в украинских реалиях прогнозировать курс национальной валюты сложно.

"При полной зависимости и отсутствии необходимого внешнего финансирования стремительный скачок курса, к примеру, до 50 — 60 грн/евро не является уже и таким же невозможным. Если произойдет подобное, что уже случалось и не один раз, вся табачная отрасль страны буквально рухнет, ведь в цене пачки сигарет почти 80% — это налоги, и скачок девальвации одномоментно будет отражен в цене", — рассказывает автор.

В тексте статьи также отмечают, что предложенный проект закона может загнать украинский рынок в тень. По мере подорожания табачной продукции доля нелегального товара в 2023 году увеличилась до 25,7% по сравнению с 4,4% в 2018.

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, уравнивание акцизных ставок на табачные изделия с уровнем ставок в ЕС целесообразно обсуждать, когда наш нелегальный рынок будет меньше хотя бы в два раза, чем сейчас.

"Мы получим такой уровень нелегального рынка, который вообще никогда не поборем", — заявляет Гетманцев.

Если законопроект все же примут в целом, резюмирует автор, первым пострадавшим станет именно правительство, потому что не получит ожидаемых налогов.