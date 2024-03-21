Порошенко оскорбил женщину-коллегу и убежал, когда она спросила о причине неголосования за сверхважные законопроекты, — СМИ

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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выругался в адрес народного депутата и спешно покинул помещение Верховной Рады вместо голосования за сверхважные законопроекты. Это произошло после объявления перерыва в заседании ВР, сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, публикуя соответствующее видео, передает портал ukranews.com.

"Бывший Президент публично сделал мне замечание снизить тон. Я попросила его не делать мне замечаний и села напротив принять участие в дискуссии и понять, почему оппозиционные лидеры не возвращаются в зал голосовать. В конце встречи, выходя из зала, Петр Алексеевич Порошенко при многочисленных свидетелях заявил, что "от меня воняет", — пишет Василевская-Смаглюк.

По словам женщины, в ответ на это она заметила, что это слишком низко для бывшего Президента говорить подобное любому лицу, в том числе и коллеге по парламенту. Но когда она включила камеру и попросила повторить, Порошенко порекомендовал ей обратиться к врачу, а его охрана грубо оттолкнула женщину.

"Видимо Петру Алексеевичу хочется в Венгрию к Орбану за своими дивидендами и к сыновьям, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины. Поэтому, он настолько возбужден, что, используя риторику ниже плинтуса, оскорбляет народных избранников, а его охрана блокирует их передвижение в зал заседаний", — резюмирует народный депутат.