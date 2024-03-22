Міжнародний день водних ресурсів: як інновації Моршинського заводу мінеральних вод служать України

Всесвітній день води (або Міжнародний день водних ресурсів), започаткований Генеральною Асамблеєю ООН, відзначається 22 березня. Цей день —унікальна нагода нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для довкілля, життя людини та сталого суспільного розвитку.

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До цієї міжнародної події IDS Ukraine прагне продемонструвати значущу роль провідного українського виробника напоїв і води в соціально-економічному житті України. Кожна пляшка води виробництва IDS Ukraine наповнює державний бюджет нашої країни для зміцнення її обороноздатності, забезпечує гуманітарну підтримку всім, хто протистоїть навалі ворога в лавах ЗСУ, а також долає виклики війни в тилу — рятувальникам, лікарям і цивільним українцям.

Вода — це основа життя, потужний драйвер економіки України й опора її гуманітарної стабільності. Це щоденно доводить ефективний менеджмент IDS Ukraine.

"Ми в IDS Ukraine добре усвідомлюємо свою відповідальність, адже ринкове лідерство з часткою 40% покладає на нас більш високі зобов’язання щодо взірцевого ведення бізнесу та нарощування сплати податків. За останні п'ять років ми інвестували у розвиток і нові технології 2,3 млрд грн, що дозволило значно розширити продуктову лінійку, масштаби виробництва. І зараз IDS Ukraine — це українська компанія, яка на рівних конкурує з міжнародними визнаними лідерами. Провідні позиції наших брендів — це заслуга кожного із наших трьох тисяч співробітників, а галузеве лідерство за масштабами бізнесу та сплати податків — ознака ефективності команди топменеджерів, більшість яких зі мною вже майже два десятиліття", — зазначив Марко Ткачук, генеральний директор компанії IDS Ukraine.

Для протистояння викликам війни IDS Ukraine стабільно нарощує виробництво та сплату податків до бюджетів усіх рівнів. Так, протягом 2023 року сплачено 800 млн грн, що на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. Тенденція зростання зберігається й у 2024 році: сума податків лише за січень становила 73,7 млн грн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine сплатила майже 1,5 млрд грн податківі зборів.

Найбільше українське виробництво мінеральної води та напоїв — Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", що входить до складу IDS Ukraine, був створений у 1995 році. У 2007-му відбулось його масштабне оновлення та кардинальне масштабування обсягів виробництва. У результаті цього підприємство отримало статус одного з найпотужніших виробничих комплексів в Україні з устаткуванням європейського виробництва.

"Ми зберігаємо традиції регіону та паралельно впроваджуємо інновації. Нещодавно компанія інвестувала 438 млн грн у нову асептичну лінію, яка була запущена вже після повномасштабного вторгнення. Це дозволило розширити виробництво та здійснити успішний запуск нових продуктів в абсолютно нових для компанії ринкових нішах. У 2023 році відбувся запуск двох продуктових новинок на основі води із моршинських джерел — соковмісних напоїв "Лимонада" та лінійки енергетиків "Воля" на підтримку воїнів і рятувальників. Новинки впевнено займають своє місце на ринку та в серцях споживачів і роблять свій помітний внесок у поповнення українських бюджетів на десятки мільйонів гривень", — підкреслив Юрій Баган, директор Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар".

На заводі ефективно працюють надійні системи контролю якості, які відповідають вимогам міжнародних стандартів. Це дає змогу зберегти природні властивості води та представляти її споживачам на ринках зарубіжних країн.