Зміни до наказу МІУ №647: крок назустріч зниженню дефіциту вантажних вагонів

В Міністерстві інфраструктури України підписали зміни до наказу №647 щодо обмеження граничного терміну експлуатації вантажних вагонів. Внесенням змін урядовці затвердили чинність дозволів на експлуатацію вагонів, строк служби яких був подовжений до прийняття наказу. Також уточнення врегульовують питання термінології щодо понять "експлуатації" та "служби", які раніше викликали різночитання.

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Нагадаємо, що наказом №647 передбачено поетапне обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів та приведення його до нормативного, тобто піввагонів — з 44 років до 22 років; зерновозів — із 45 років до 30 років. Це той граничний термін служби вагонів, який визначив виробник. Рішення мало на меті покращити стан вагонного парку в країні та безпеку руху на залізниці, а також завантажити роботою вагонобудівну галузь. Проте ці процеси потребували поступального переходу, і частина компаній у мирний час вже почали долучатися. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи.

Прийняття змін до наказу має покращити сталість залізничних перевезень під час воєнного стану в Україні та відчутно скоротити дефіцит вантажних вагонів на ринку. Наступним кроком має стати імплементація рішення МІУ щодо вагонів з боку Укрзалізниці.

Микола Мірошниченко, Директор з логістики Kernel

Ми раді, що є зміни у цьому напрямку, а з ними і розуміння та підтримка з боку Міністра інфраструктури України та його відомства. Через воєнні дії та окупацію активів наша компанія втратила майже 300 вантажних вагонів. В умовах війни й обмежених можливостей для закупівлі нових одиниць та нарощування вітчизняного виробництва вагонів – це дуже відчутна втрата. Ухвалення змін до наказу №647 дає змогу Kernel максимально ефективно використовувати свій рухомий склад, який маємо на сьогодні у технічно справному стані. Наразі важливо акумулювати наявні активи задля досягнення спільних цілей бізнесу і держави – продовження логістичних перевезень та нарощення експортних потужностей, а значить, і збереження робочих місць, збільшення надходжень валютної виручки до країни, стабільна сплата податків і підтримка наших оборонців на фронті.

Іван Слободяник, Виконавчий директор, Всеукраїнська асоціація громад

Війна і – як один з її наслідків – дефіцит вагонів та зростання цін на логістику для аграрія поставили агровиробників на межу виживання. Ухвалення змін до наказу МІУ №647 дозволять зберегти вагони на ринку, збільшити їх пропозицію, а відповідно, і збалансувати ціни. Прийняття змін – це не лише правильний, а й своєчасний крок. В умовах постійних воєнних ризиків обмеженості експорту необхідно використовувати кожну додаткову можливість для покращення роботи аграріїв, а це своєю чергою забезпечує стабільні доходи у бюджети громад та позитивно впливає на економічну рівновагу в країні.