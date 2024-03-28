"Обличитель коррупции" Бахматов указал в официальной декларации миллионное состояние, — СМИ

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Обличитель коррупции, основатель "Офиса трансформации" Максим Бахматов оказался долларовым миллионером. Об этом свидетельствует декларация, поданная им в НАПК, за 2022 год, сообщает "Апостроф".

Согласно документу на сайте НАПК, у Бахматова хранится наличными 500 тыс. долларов и 200 тыс. евро. Кроме того, на жену он задекларировал еще 100 тыс. наличных долларов, а на мать — 50 тыс.

Также в декларации указано, что в конце первого года войны антикоррупционер приобрел квартиру в Киеве стоимостью около 1,7 млн грн.

Кроме того, Максим Бахматов имеет в собственности земельный участок в Киеве площадью 10 соток, дом площадью почти 400 кв. м и два нежилых помещения. Всю эту недвижимость Бахматов приобрел в 2021 году.

Общественная организация "Офис трансформации" зарегистрирована 23.11.2020. Целью организации определено повышение эффективности государственных и коммунальных организаций и трансформация системы отчетности и ответственности местной власти.

Журналисты отмечают, что Бахматов подавал свою кандидатуру на главу Департамента по вопросам антикоррупции КГГА. Однако на собеседовании выяснилось, что он был фигурантом по крайней мере двух уголовных дел и отразил в декларации не все свои доходы. Кроме того, Бахматов не смог ответить на ряд вопросов. В частности, как на заработную плату 12 тыс. грн он планирует заправлять свой Porsche Panamera, на котором приехал на собеседование.