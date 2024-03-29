У украинцев на руках более миллиона единиц учтенного огнестрельного оружия, — МВД

В Едином реестре оружия зафиксировано 371 тыс. единиц оружия, которым владеет 256 тысяч физических лиц.

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Количество оружия в Украине, которое учтено в Национальной полиции превышает 1 млн единиц. Подробности "Українським новинам" сообщил в интервью Леонид Тимченко, заместитель министра внутренних дел.

В Едином реестре оружия зафиксировано 371 тыс. единиц оружия. Им владеет 256 тысяч физических лиц.

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За месяц как за год: как развилось производство оружия в Украине во время войны, — AP (фото)

В Едином реестре все это оружие не отображается, потому что информацию о нем нужно актуализировать. На 100% реестр станет наполненным, когда каждый гражданин зарегистрирует, или возобновит право пользования оружием.

Реестр полностью станет функциональным — в июне 2026 года. Тогда ему исполнится три года с момента создания.

Всего подано 307 тыс. заявлений на получение различных видов разрешительных документов. Тимченко добавил, что сегодня любой может зайти в любой магазин, который торгует оружием. После приобретения оружия непосредственно в магазине средствами Реестра можно подать заявление в полицию о регистрации соответствующего оружия.

"Прямо на месте. У магазинов есть такой доступ", — пояснил он.

Реестр оружия в Украине

В Украине с 23 июня 2023 года заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С того момента граждане получили возможность оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия.

Украинцы могут сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и податься на продление разрешения онлайн. Кроме того, с помощью сервиса можно получить информацию о своем зарегистрированном оружии.

Напомним, 29 марта эксперт рассказал, что во время ночного ракетного удара украинские войска сбили крылатую ракету Х-101 с двойной боевой частью. Она получила подготовленные элементы поражения — стальные фрагменты кубической формы для повышения боевой эффективности.