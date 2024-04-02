Вартість Біткоїну може досягти рекорду до кінця 2024 року, прогнозують експерти Euronews

Учасники ринку криптовалют спостерігали стрімке зростання ціни Біткоїну — за останні шість місяців вартість монети зросла майже у 3 раз, досягнувши рівня у 73 тисячі доларів за одиницю, та оновила історичні максимуми 2021 року. Фінансові аналітики прогнозували зростання вартості головної криптовалюти ще в січні — драйвером росту стало схвалення заявок спотових ETF на Біткоїн від регулюючого органу SEC.

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За оцінками аналітиків порталу Euronews, до кінця 2024 року котирування Біткоїна можуть зрости до позначки 88 000 доларів за монету. Такі підсумки опитування експертів кріптоіндустрії та очільників криптобірж з урахування фундаментальних факторів та даних технічного аналізу.

Майк Новограц, CEO Galaxy Digital: вже до кінця 2024 року ми зможемо побачити ціну BTC на рівні 100 000 USD. Оцінюючи рівень потенційної корекції, не варто чекати просадки вартості нижче рівня 50 000 доларів за монету.

Команда експертів фінансового порталу Traders Union прогнозує, що ціна Біткоїну продовжить зростання, хоча з менш стрімкою динамікою, а котирування можуть сягнути позначки $77 800 до кінця 2024 року.

Більшість експертів прогнозують подальше зростання вартості Біткоїну та інших криптовалютних активів. Цьому сприяють кілька ключових факторів:

Високий попит на BTC з боку інституціональних інвесторів.

В останні місяці Біткоїни скуповують представники інвестиційних фондів та фінансових організацій:

Ключовим інвестором став BlackRock — один з провідних інвестиційних фондів, якому представники SEC затвердили у січні заявку на спотовий ETF. Баланс фонду за два місяці зріс до 15,5 мільярдів доларів США, на рахунку компанії зберігається понад 225 000 ВТС.

Корпорація MicroStrategy, розробник програмного забезпечення розміщує на балансі 205 000 BTC вартістю понад 15 мільярдів доларів США. Компанія продовжує нарощувати обсяги інвестицій, скуповуючи монети, що сприяє росту ціни.

За даними порталу https://bitcointreasuries.net/

На думку експертів, тенденція високого попиту на криптовалютні активи з боку фондів не буде тривати довго. Але приватним інвесторам варто користуватися моментом та нарощувати обсяг криптовалют у портфелі, поки ціна росте.

Вартість ВТС перевищила психологічний рівень попереднього історичного максимуму.

Події 2021 року болісно вдарили по самолюбству "хом'яків", які купували Біткоїн вище 65 тисяч доларів, розраховуючи на подальше зростання ціни. Довга корекція спричинила ліквідаціі лонгових позицій, а учасники отримали збитки на мільярди доларів. Зараз аналітики очікували зростання обсягу продаж Біткоїну на рівні 63-67 тисяч доларів, але ціна перевищила ці позначки та досягла рівня у $73 тисячі майже без відкатів.

Наближення халвінгу.

У березні 2024 року значно зросла складність процесу майнінгу, після останнього перерахунку обчислення ускладнились на 5,79%. В квітні пройде наступний халвінг, що вдвічі зменшить дохід майнерів у 2 рази, а відповідно скоротиться обсяг пропозиції ВТС.

Але деякі учасники ринку фіксують прибуток в угодах з Біткоїном, прогнозуючи початок корекційного зниження вартості активу. Індекс страху та жадібності знаходиться на історичних максимумах, що вказує на переоцінку інструменту та може стати сигналом на подальший спад ціни в найближчий час. В цілому більшість учасників ринку криптовалют очікують подальшого зростання ціни Біткоїну, незважаючи на локальні корекції та користуючись тимчасовим зниженням ціни для набору нових позицій на спотовому ринку.

Ціна ВТС протягом останніх місяців демонструє стабільне зростання. А, зважаючи на перелічені драйвери стабільного зростання ВТС, вона може досягти рівня 80 тисяч доларів за одиницю вже на початку літа, та 100 тисяч до кінця 2024 року. Але на прикладі ситуації в 2017 та 2021 роках ми бачили, що після стрімкого зростання ціна може корегуватися під впливом різних фундаментальних факторів. Тому інвесторам варто усвідомлювати потенційні ризики та дотримуватись методу диверсифікації портфеля.