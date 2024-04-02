Супер-ГЗК: Метинвест объединяет под единым руководством свои комбинаты в Кривом Роге

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В Метинвесте внедряют новую модель работы криворожских добывающих предприятий. С апреля 2024 года управлять Центральным, Ингулецким и Северным ГОКами будет единый административно-управленческий центр. Для этого создан горнодобывающий департамент в структуре Операционной дирекции Группы. Возглавил департамент Игорь Тонев, который также назначен на должность единого генерального директора трех ГОКов. Комбинаты теперь будут иметь единую административную команду и функциональных руководителей, рассказывается на официальном сайте Метинвеста.

Ожидается, что внедрение новой модели управления ГОКами, которые с начала войны работают с частичной загруженностью, будет способствовать повышению эффективности работы предприятий, ведь теперь процессы обогащения руды и изготовления железорудного концентрата объединятся в общую для всех комбинатов технологическую цепочку. Также создание единого центра управления позволит оптимизировать одинаковые бизнес-процессы предприятий и централизовать некоторые сервисные функции. Это, в свою очередь, значительно уменьшит административные расходы и повысит экономическую устойчивость ГОКов.

"В условиях нынешних вызовов, не имея объективной возможности вывести загруженность ГОКов на оптимальный уровень, мы ищем эффекта от объединения их возможностей и бизнес-процессов. Создание единого консолидированного ГОКа значительно увеличит эффективность этих процессов, а также будет способствовать созданию новых синергетических связей между предприятиями", — отметил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Планируется, что в едином центре управления каждое направление работы будет иметь одного функционального директора и один отдел для всех ГОКов: по производству, финансам, закупкам и т.д. При этом каждый ГОК сохранит свой юридический статус. Централизация управленческих функций ГОКов коснется только административного персонала, и никоим образом не повлияет на работников рабочих профессий.

"Главная задача, которая сегодня стоит перед командой горно-обогатительного сегмента, — устойчивое повышение операционной эффективности. Это позволит нам в условиях ограниченной загруженности производства работать с положительным финансовым результатом. Если раньше каждый ГОК работал как отдельное предприятие, то теперь мы объединяемся в одну большую команду. Это позволяет нам эффективно перераспределять персонал между ГОКами для оперативного закрытия дефицитов и замещения услуг сторонних лиц, делиться лучшими практиками и быстро их внедрять", — сказал Игорь Тонев.

Ожидается, что все переходные процессы на предприятиях будут завершены в течение нескольких месяцев.