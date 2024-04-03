Як досягти успіху й продовжувати створювати великі твори. Інтерв'ю з дизайнером Віталієм Захаровим

Віталій Захаров — художній директор і дизайнер, народився в Естонії і наразі проживає у Сполучених Штатах. Протягом понад десяти років він допомагає різним брендам, незалежно від їхнього розміру, ефективно знаходити спільну мову між своїми продуктами та своїми клієнтами. Портфоліо Віталія включає бренди, такі як UFC, Royal Caribbean, Naumi, Oracle, Syn, Clarifai, Toshiba, CPK, Universal Music Group, Thrive Market та інші. Віталій виділяється своєю увагою до найменших деталей та типографії.

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Він розпочав свій шлях у невеликій сусідній країні під назвою Естонія і працював усюди по всьому світу, включаючи Україну, Іспанію, Сінгапур, і тепер оселився у Сполучених Штатах. Україною він прожив кілька років (у нього там живуть брати та сестри), працюючи у місцевих дизайн-студіях і відповідаючи за значну кількість проектів, таких як Kleonika та Arena LUX. Зараз він працює художнім директором у багатопрофільній дизайн-агентстві Modden Creative Inc з базою в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Ви розпочали свій шлях з нуля, і тепер ви працюєте з компаніями, вартість яких оцінюється в мільйонах доларів. Будь ласка, розкажіть нам про себе та про подорож, яку ви зробили, щоб стати таким дизайнером?

Віталій Захаров: Все почалося у 2011 році, коли я ще працював веб-розробником, але вже тоді я зрозумів, що це не мій шлях. Я не бачив для себе жодних перспектив, мабуть, тому що мені було надто нудно сидіти — перевіряти помилки, писати документацію. У той же час, як займався роботою, мене зацікавив Photoshop. Я не робив нічого серйозного: редагував фотографії для друзів і малював примітивні логотипи. Одного разу я подумав — може, мені варто створити свій власний веб-сайт, зареєструвати домен і показати всім, що я вмію. І я це зробив.

У кінці 2011 року цей проект все більше й більше захоплював мене. На початку 2012 року він повністю підкорив мене, і я зрозумів, що це момент, коли я повинен зробити вибір, і, в кінці кінців, я не помилився у своєму виборі. Я обрав дизайн.

Звичайно, протягом перших кількох років у мене не було клієнтів, і я малював в основному для себе. Я працював над своїм портфоліо, знаючи, що прийде час, коли я зможу працювати на себе. І це сталося, спочатку я отримав роботу дизайнером в місцевій компанії, яка займалася кредитами в Польщі та за кордоном. До речі, останнє рішення принесло мені користь, оскільки я здобув досвід роботи з міжнародною командою. Потім, через кілька сімейних причин, я в основному працював дистанційно для всіх агентств, включаючи Fantasy, Traffic Digital Agency і YML. Я почав більше подорожувати. У мене була можливість працювати художнім директором у Сінгапурі, де, на жаль, я не залишився довго, але за цей час я отримав, мабуть, найбільший досвід усіх часів — це стосується не лише роботи, але й всіх сфер життя, включаючи соціальне та домашнє життя. Там мені вдалося співпрацювати з гігантами в Азії та Австралії, зокрема JLL, Naumi Hotels, Toshiba, і навіть урядом Сінгапуру, для якого ми створили систему оцінки нерухомості в цій країні.

Зараз я працюю дизайнером і художнім директором, допомагаючи моїм клієнтам знаходити візуальні рішення для їхніх щоденних проблем. Всі проекти, які мені дістаються, дуже вимогливі, я не можу працювати в обох напрямках. Це робить мою роботу ще більш захоплюючою та цікавою.

Отже, повертаючись до 2011 року і роздумуючи, чи йти в дизайн чи програмування, я б все ж обрав дизайн.

Як виглядає ваш день?

Вранці я намагаюся перевірити електронну пошту, робочі месенджери, такі як Slack, перегляну свої завдання на день і т. д. Після цього, на основі цього, я планую свій день. Я працюю майже весь день, іноді з 8 ранку до півночі.

AM: Які поради щодо продуктивності?

Можливо, вам слід почати з визначення того, коли ви найбільш продуктивні. Вранці, вдень чи ввечері? Що для цього вам потрібно? Наприклад, для мене дуже важливо мати своє робоче місце; я довго сидів за кухонним столом, що іноді ускладнювало концентрацію на роботі: мені завжди доводилося прибирати ноутбук, коли приходили гості або коли ми обідали, це мене дуже дратувало.

Також завдання слід розподіляти. Важливо пам'ятати, що ви не зможете все зробити одночасно; ви повинні зрозуміти це, оскільки я бачив людей, які перевтомлюються на роботі, беручи на себе всі питання і не делегуючи відповідальності, коли делегування завдань допомогло б вам заощадити важливий час і виконати свою роботу на відмінно.

Перестаньте думати про те, що ви зробили неправильно або що могло бути краще. Завжди буде так, оскільки завжди є щось, що можна зробити краще. Якщо сьогодні ви виконали завдання дуже добре, наступний день пройде, і ви подумаєте інакше. Це дуже поганий звичай, і ви повинні з нього відмовитися вже в перший день. Я завжди намагаюся уникати цього.

AM: Як виглядає ваше робоче місце?

У мене є Apple Studio Display і мій Macbook. Якщо мені потрібно працювати десь посеред подорожі, я можу легко це зробити за допомогою свого ноутбука, інакше я віддаю перевагу працювати вдома, де у мене є відведена зона та все необхідне.

Робота з дому дуже популярна в наш час. Яка, на вашу думку, найбільша проблема з віддаленою роботою?

Для мене це самотність і відчуття, що мої руки стають слабкими. Звичайно, певний рівень ізоляції, необхідний для ефективної роботи, але проведення більшості дня на роботі майже без контакту з іншими людьми може бути великою проблемою. Тому я намагаюся залишатися на зв'язку з оточуючими. Заплановані зустрічі на роботі, поїздки до магазину з дружиною, іноді обіди з друзями — це допомагає мені впоратися з цими несприятливими умовами і не залишатися сам на сам з собою.

Що вам подобається у вашій роботі?

Багато чого, насправді! Мені подобається сам процес дизайну: від обговорення ідей до їх реалізації. Я також тестую те, що розробники зробили, тому я завжди точно знаю, як повинен працювати продукт і як повинна виглядати інтеграція між клієнтом та застосунком, який ми щойно випустили.

Мені подобається гнучкість у моїй роботі. Я знаходжу час для вирішення проблем і завдань самостійно. Мені подобається, що тільки я можу цим керувати. Я не кажу, що ніколи не повернусь до роботи в корпорації, навпаки, іноді я думаю, що, можливо, я занадто довго не працював в офісі. Самому, або навіть вдома, важко зберігати дисципліну, але я повинен це спробувати.

AM: Чи є у вас улюблений проект?

Я не думаю, що у мене є улюблений проект. Але якщо ми говоримо про проект, в якому я бачу найменше проблем, це додаток Royal Caribbean — там є чудова анімація з інтерактивною мапою, на яку ви захочете дивитися довго.

Я також хочу звернути вашу увагу на Thrive Market, це веб-сайт великої компанії з продажу здорової їжі. Мені дуже подобаються кольори і анімації. Ми намагалися зробити так, щоб люди могли повністю зрозуміти продукт, дізнатися його історію, де він з'явився і чому, а не просто бачити готовий продукт.

Загалом, мені подобаються сторінки з історією, яку я можу прокручувати нескінченно. Ще один чудовий приклад — Dosist, це компанія, що пропонує рішення для здоров'я на основі рослин, у цьому випадку коноплі. Навіть якщо веб-сайт виявився дуже мінімалістичним, ми працювали над ним протягом усього року.

Як ви продовжуєте привертати клієнтів?

Я ніколи не робив рекламу. Всі клієнти, які приходили, знаходили мене через Behance або Dribbble, або через друзів. Можливо, найважливіше — приймати необхідні, але складні рішення, які роблять вас експертом. Я думаю, саме тому люди хочуть працювати зі мною. Побудова довіри між клієнтом і мною — це моя головна мета, оскільки це робить весь процес набагато ефективнішим і простішим. Звичайно, кожен підхід індивідуальний. Найголовніше — любити те, що ви робите і намагатися показати це в своїй роботі.

Які три якості, на вашу думку, повинні мати дизайнера?

Потрібна дисципліна, ентузіазм, увага до деталей!

Дуже вдячний! Можете сказати кілька слів нашим читачам?

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