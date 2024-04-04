Кремль одобряет заявления Порошенко об участии в выборах, — эксперт

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Заявления лидера фракции "ЕС" Петра Порошенко касательно желания скорейшего участия в выборах расшатывают Украину и мир, а также играют на руку кремлю. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких, передает УНИАН.

"Кремль искренне заявлениям Порошенко радуется и усиливает риторику по поводу расшатывания Украины и мира: "не давайте Украине оружие, там нет выборов", "Порошенко уже готов баллотироваться, власть его блокирует", "РФ сможет сесть за стол переговоров с Порошенко", "в Украине нелегитимная власть" (хотя очевидно, что говорить такое сейчас может только тот, кто играет на руку РФ) и тому подобное. Путину нужна дестабилизированная Украина. И Порошенко хорошо с этим справляется", – заявил Валентин Гладких.

Гладких отмечает, что все это происходит в тот момент, когда Путин готовит новое большое наступление летом, а 81% украинцев говорит, что они против выборов в войну, потому что враг может это использовать.

Как сообщалось, Петр Порошенко заявил в эфире телеканала Аль-Джазира, что будет баллотироваться на пост президента Украины.