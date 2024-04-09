ДТЭК ищет в Восточной Европе оборудование для восстановления ТЭС после обстрелов, — Тимченко

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Компания ДТЭК Рината Ахметова ищет в Восточной Европе оборудование для восстановления теплоэлектростанций, которые были существенно повреждены в результате массированных атак по энергосистеме. Об этом в интервью изданию Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Самый быстрый способ (восстановить поврежденные энергообъекты — ред.) — привезти оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Наши сотрудники уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договориться о таких поставках", — сказал он.

Еще одним способом оперативно восстановить поврежденное оборудование — это использовать незадействованное оборудование, которое есть в Украине, подчеркнул глава ДТЭК.

"Мы сейчас в диалоге с "Укрэнерго", "Центрэнерго". Также обмениваемся оборудованием внутри группы", — пояснил он.

Тимченко подчеркнул, что сейчас главная задача в рамках подготовки к зиме — восстановление максимального количества мощностей.

Напомним, в конце марта была осуществлена самая масштабная за последнее время атака на энергетические объекты. Больше всего пострадали Харьков, Одесса, Днепропетровская область. Под удар попала Днепровская ГЭС и ТЭС ДТЭК. Компания сообщила о потере 80% генерирующих мощностей.