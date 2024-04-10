Хотели нажиться на переселенцах: на Днепропетровщине задержали городского голову и секретаря (фото)

Чиновники захотели миллион гривен за то, что поспособствуют вынесению вопроса предпринимателя на рассмотрение сессии горсовета и обещали повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения.

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На Днепропетровщине на взятке в размере 30 тысяч долларов сотрудники Государственного бюро расследования задержали городского голову одного из городских советов и секретаря совета. Они требовали деньги у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, на территории громады была недостроенная школа площадью 4,5 тыс. кв. м. Предприниматель решил завершить строительство и разместить в здании переселенцев. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.

Предприниматель пришел с этим предложением к городским властям. Во время встречи чиновники стали требовать у мужчины взятку в размере 30 тысяч долларов за то, что поспособствуют вынесению этого вопроса на рассмотрение сессии горсовета и обещали повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера.

9 апреля 2024 года предприниматель передал взятку секретарю совета в его кабинете. Во время передачи денег оба должностных лица и были задержаны.

Им сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). За взяточничество чиновникам грозит срок до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщает "Информатор" речь идет о городском голове Новомосковска Сергее Резнике и секретаре горсовета Владимире Арутюнове.

Сергей Резник возглавляет Новомосковск с 2020 года. Он здесь родился, имеет высшее юридическое образование, является кандидатом юридических наук. До того, как он занял кресло городского головы был исполнительным директором в ООО "Баланс-Аудит", директором частного предприятия "Баланс", начальником юридического отдела управления Госземагентства в городе Днепр. Внепартийный.

Владимир Арутюнов является основателем 2 частных компаний в Днепре — строительной фирмы "Перспектива Украина" и внешнеторговой фирмы "Трансмаш". Баллотировался в городской совет Новомосковска от "Оппозиционной платформы — за жизнь".

Напомним, что работник столичного ТЦК и СП требовал 900 долларов США за постановку автомобилей на воинский учет и непередачу их в ВСУ. Его задержали с поличным.

26 марта стало известно, что два депутата Сумского облсовета пытались с помощью неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов решить вопрос укрупнения больницы, присоединив к ней другие медицинские учреждения.