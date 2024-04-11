Нова серія побутових бензопил STIHL: потужність та зручність у щоденному використанні

Вже майже 100 років фірма STIHL задає тон у розвитку технологій, конструювання та виробництва ланцюгових пил. І хоча надійні бензопили STIHL користуються незмінно високим попитом, компанія продовжує інвестувати в оновлення та розширення асортименту й потенціалу техніки. Так, у 2022 році новою серією бензопил компанія STIHL представила концептуально нові моделі для приватного використання, які, окрім привабливого співвідношення ціни та якості, вирізняються кращою робочою ергономікою та спрощеним керуванням.

Цього року нова серія бензопил, представлена чотирма моделями побутового класу STIHL MS 162, MS 172, MS 182 та MS 212, доступна також в магазинах офіційної дилерської мережі в Україні. Пили оптимально підійдуть для нерегулярного використання в приватному господарстві, садівництві, обслуговуючими компаніями (ОСББ). Водночас, ці пили вирізняються зручністю в управлінні та легкістю експлуатації. Комбінований важіль дозволяє керувати всіма функціями однією рукою. Сучасна антивібраційна система відчутно зменшує передачу вібрації на рукоятку, що в поєднанні з оптимальним балансом інструменту забезпечує робочий комфорт навіть під час тривалої роботи.

Іван Сугейко, продукт-менеджер STIHL Україна, про виробництво:

"Виробничі потужності STIHL, розташовані в семи країнах на чотирьох континентах, дозволяють дотримуватися високих стандартів якості, відомою у всьому світі як "Made by STIHL". Кожен виробничий майданчик спеціалізується на виготовленні окремих компонентів або монтажу певних пристроїв. Наприклад, циліндро-поршньові групи виробляє завод STIHL в Бразилії, який постачає їх далі по логістичному ланцюжку до збиральної лінії. Але в кінцевому підсумку все зводиться до злагодженої роботи кожного компоненту. Наразі це демонструє нова серія бензопил".

Що відрізняє бензопили нової серії: огляд деталей оснащення

Компактність та потужність

Бензинові ланцюгові пили STIHL MS 162, MS 172, MS 182 і MS 212 є оптимальними моделями з базовим оснащенням для будь-яких задач в домашньому господарстві. Потужний 2-тактовий двигун забезпечує відмінну продуктивність пиляння при одночасно низькому споживанні пального. Нові універсальні мотопили підходять не тільки для догляду за приватною ділянкою та заготівлі дров, але й швидко стають незамінними в садівництві та ландшафтному дизайні.

Низька віддача та точність

Високоякісна ріжуча гарнітура STIHL забезпечує оптимальну продуктивність різання та чистий різ із низьким рівнем вібрації та віддачі. Міцний металевий упор (в моделях MS 182 / MS 212) гарантує надійне утримання бензопили в стовбурі.

Ергономіка та робочий комфорт

Нова серія бензопил побутового класу оснащена більш сучасною пружинною антивібраційною системою, яка відчутно зменшує передачу вібрацій від двигуна і обертання ріжучої гарнітури. Що це означає для користувача? Мотопила працює рівномірно та плавно, зменшуючи передачу вібрації на рукоятку, розвантажуючи м’язи та суглоби та забезпечуючи відповідно меншу втомлюваність.

За покращену ергономіку відповідають:

бокове натягування ланцюга, яке запобігає контакту з ріжучою гарнітурою під час заміни чи натягування

оптимізована геометрія кришки корпусу обтічної форми, аналогічно пилам професійного класу

напівпрозорі паливний та мастильний баки допомагають контролювати рівень їх наповнення

Іван Сугейко, продукт-менеджер STIHL Україна:

"Заміна шести попередніх моделей бензинових пил, які за десятки років здобули чималу популярність, знаменує собою кінець цілої епохи. Але нова серія мотопил STIHL MS 162, MS 172, MS 182 та MS 212 є повноправним та гідним спадкоємцем. Відгуки про нові пили з ринків різних країн лише позитивні. Клієнти високо оцінили спрощений запуск, співвідношення потужності до ваги, пружинну антивібраційну систему, повітряний фільтр та низьке споживання пального. Можна сказати, що нова серія бензопил STIHL – це новий рівень робочого комфорту та задоволення результатом".