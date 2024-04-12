Зеленскому врали: денег на защиту энергообъектов выделяли недостаточно — основатель холдинга MS Capital

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Минфин и Госагентство восстановления и развития инфраструктуры якобы не выполнили задачи по защите энергетических объектов от российских обстрелов. Об этом утверждает основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль в своем Facebook, передает издание Цензор.НЕТ.

"Много было критики и блокировки по строительству защиты энергетических объектов. Возможные потери для экономики в результате таких действий несоизмеримы с затратами. Это понимал Президент, ставил задачи, но ему постоянно врали! Долг перед "Автострадой" только за защиту энергетических объектов более 5 млрд. Министерство финансов считало, что это не приоритетно и играли в постоянный футбол между Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, результат — финансирования нет, а те задачи, которые ставил Верховный Главнокомандующий нереализованы", — утверждает Шкиль в своем Facebook.

Комментируя вопрос фортификаций Шкиль отметил, что компанию, которая является лидером рынка, якобы никто к выполнению работ не привлек.

"Результат — выполнение программы Президента по строительству фортификационных сооружений тоже все видят. Говорить — не делать... плохо, что за ложь перед Президентом в условиях войны нет ответственности! Сегодня последствия таких действий могут быть катастрофические!" — подытожил он в своем Facebook.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.