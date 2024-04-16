Львов так и не получил обещанные Порошенко средства на восстановление музея Шухевича, — СМИ

Никаких средств от Благотворительного фонда Порошенко на восстановление музея генерала-хорунжего УПА Романа Шухевича Львовский городской совет не получал.

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Львовский городской совет не получал никаких средств на восстановление музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича от фонда Петра Порошенко, несмотря на его публичные обещания профинансировать все необходимые работы. Об этом стало известно из ответа на информационный запрос "Украинских новостей", передает УНИАН.

"Относительно сумм, которые Петр Порошенко обещал перечислить на восстановление музея, мэрии известно лишь о тех данных, которые озвучивались в отрытом письме к мэру Львова Андрею Садовому, который распространял в публичном пространстве "Благотворительный фонд Порошенко". Впрочем заметим, что никаких средств от Благотворительного фонда Порошенко на восстановление музея генерала-хорунжего УПА Романа Шухевича Львовский городской совет не получал", — говорится в ответе Управления культуры Львовского городского совета на запрос "Украинских новостей".

Как сообщалось ранее, 1 января этого года Россия двумя "шахедами" разрушила музей-убежище, где 5 марта 1950 года принял свой последний бой генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич. Петр Порошенко неоднократно обещал, что его фонд профинансирует все необходимые работы по восстановлению музея. Обещание лидер "ЕС" так и не выполнил, отмечают журналисты.

В СМИ отмечают, что, по информации НАПК, Петр Порошенко за 2023 год задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода. Это вместе с доходами 2022 года составляет почти в 20 раз больше, чем все доходы нардепа за довоенный 2021 год. Также, в прошлом году лидер "ЕС" вывел из Украины более 18 миллионов долларов через покупку ценных бумаг за рубежом.