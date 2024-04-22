Поставка продуктов в отдельные воинские части ниже 50% от потребности, — Тука

По словам бывшего главы Луганщины, отдельные поставщики полностью провалили поставку, не понесли за это никакой ответственности, и были заменены на других.

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Агентство "Государственный оператор тыла" проваливает обеспечение ВСУ продуктами питания. Хуже всего ситуация в пунктах постоянной дислокации, обеспечение которых происходит в значительной степени за счет заранее сделанных запасов. Об этом в своем блоге на сайте Obozrevatel сообщает экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука со ссылкой на обращение военных, передает УНИАН.

Он опубликовал обращение заместителя командира одной из боевых частей 59-й бригады, полковника Александром Заиченко, в котором указывается, что уровень обеспечения воинской части продуктами составляет 45%.

"На передовой — немного лучше, на пунктах постоянной дислокации (ППД) — полный треш. Критический недовоз комплектов продуктов питания. По словам Заиченко, он неоднократно обращался в ДОТ, к его председателю Арсену Жумадилову, в ответ — обещания, мол, потерпите, будет лучше. А как терпеть, когда уровень обеспечения 45%?" — отмечает Георгий Тука.

Другие офицеры, с которыми пообщался Тука, также показали, что ситуация с поставками питания на фронт является неудовлетворительной.

По словам бывшего главы Луганщины, отдельные поставщики полностью провалили поставку, не понесли за это никакой ответственности, и были заменены на других.

"Простые факты результатов работы Жумадилова. Вместо открытых торгов — прямые договора. С большей ценой, с поставщиками, связанными с Гринкевичами. Две недели назад Жумадилов лично в интервью "Лига.Нет" уверял, что тщательно проверил поставщиков. А через пару дней ДОТ, как божью росу, заливает в глаза обществу заявление, что одна из пяти выбранных им "тщательно проверенных" компаний, "Черкасский мясокомбинат" выполнила лишь 25% заявок военных, а вторая — "Твой хлеб" — лишь 50%. Это означает, что три четверти воинских частей одного поставщика и половина другого остались без поставок", — пишет Георгий Тука.

Он напомнил, что цена хлеба у "Черкасского мясокомбината" была около 40 грн за 1 кг, почти вполовину выше, чем у других. При этом только в части полковника Заиченко 800 солдатам, находящимся в ППД, невозможно обеспечить полноценного питания, и военная часть вынуждена самостоятельно искать продукты питания.

Также Георгий Тука отметил, что новый поставщик, который заменил "Черкасский мясокомбинат" — "Контракт продрезерв 5" получил от ДОТ эксклюзивные условия сотрудничества — в частности, увеличение цены комплекта до 118,02 гривен и пункт о предоплате в 30%.

По мнению Туки, один из факторов, который привел к срыву поставок питания заключается в том, что сейчас разделение происходит не по воинским частям, а по областям, в результате чего воинская часть вынуждена иметь дело с несколькими поставщиками, и общаться с ними не напрямую, а через ДОТ.

При этом руководство агентства, по мнению Георгия Туки, не знает, как решить проблему и вынуждено лишь констатировать факт срыва поставок продовольствия для ВСУ.

"Итак, более высокая стоимость, непрозрачность заключения договоров, срывы поставок и ложные заявления — это сговор и коррупция или управленческая несостоятельность? Честно говоря, оба варианта являются катастрофическими. Потому что оба означают проблемы с питанием военных, которые будут только нарастать. Сплошная "жумовая яма", куда валится обеспечение ВСУ", — заключает Георгий Тука.