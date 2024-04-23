Выше уровня инфляции: Метинвест Ахметова объявил о повышении зарплат работников с 1 мая

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Группа Метинвест с 1 мая этого года повысит заработную плату работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Подход к пересмотру зарплат будет дифференцированным, а оклады будут проиндексированы выше прогнозируемого уровня инфляции, сообщается на сайте компании.

Ожидается, что оклады производственного персонала вырастут на 5-20%, а по самым дефицитным профессиям — до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации. Такой подход обеспечит внутреннюю справедливость в оплате труда.

Повышение зарплат пока коснется только производственного персонала рабочих профессий, и линейных руководителей. Пересмотр окладов для административного и управленческого персонала, сервисных предприятий и руководящей компании будет рассматриваться дополнительно, если будет финансовая возможность.

Решение о повышении зарплаты сотрудникам было принято, поскольку Метинвест сумел перестроить свою работу к новым условиям после потери комбинатов в Мариуполе и завода в Авдеевке. Кроме того, восстановление морского экспортного коридора позволило несколько увеличить загруженность предприятий. Тем не менее рыночная ситуация остается неблагоприятной: цены на металлургическую продукцию падают, а затраты на логистику растут, говорят в компании.

"В условиях войны и общей неопределенности люди — наша главная точка опоры, а компания является опорой для сотрудников. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы решили взять на себя дополнительную финансовую нагрузку. Мы высоко ценим вклад нашей команды в общий результат компании и намерены и в дальнейшем удерживать высокий уровень социальной защищенности сотрудников", — отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году Метинвест ввел дополнительную командную премию для сотрудников ремонтных и производственных предприятий за решение задач по операционным улучшениям. Это позволило сосредоточиться на поиске резервов для повышения экономической устойчивости Метинвеста. А работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.