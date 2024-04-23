Бизнесы Рината Ахметова направили больше всего средств на поддержку ВСУ, — NV

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Издание NV Бизнес проанализировало вклад 55 крупнейших компаний Украины в помощь стране с 24 февраля 2022 года. Оказалось: в течение 2 лет большой войны эти отечественные бизнесы предоставили для ВСУ и на гуманитарные цели более 58,8 млрд грн.

На первом месте по вкладу — компания SCM Рината Ахметова — суммарно это 8 млрд грн.

На втором месте — бизнес и фонды Виктора Пинчука с 5,77 млрд грн. Замыкает тройку лидеров Фонд Петра Порошенко, сумма помощи которого достигла 4,7 млрд грн. В целом крупные бизнес-группы задонатили почти 26 млрд грн.

Издание отмечает, что помощь бизнесов не ограничивается только финансами. В стране "родилась новая индустрия defence tech" — производство необходимой для воинов продукции. Например, SCM Рината Ахметова производит фортификационные сооружения, защиту для американских танков Abrams и другие вещи, в которых нуждается армия, в рамках инициативы "Стальной фронт".

"Бизнес активно вовлечен в осуществление благотворительной помощи, в том числе в ликвидацию последствий российской агрессии, — говорит Анна Гвоздяр, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, — Большинство украинских компаний имеет корпоративные программы, направленные либо на помощь Вооруженным силам Украины, либо на помощь тем, кто пострадал от боевых действий".

Общая сумма, которую 55 проанализированных компаний предоставили для помощи военным и гражданским, составляет 58,5 млрд грн. Впрочем очевидно, что доноров на самом деле больше.

Еще в ноябре 2023 года PGU обнародовала отчет, по которому заметен рост активности пожертвований от корпоративного сектора. Дарья Малихатко, директор Data Science в PGU, говорит, что тогда рост показал плюс 10 %. И этот тренд сохраняется до сих пор.