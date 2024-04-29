Argentem Creek Partners пытается получить контроль над одесским терминалом в пользу бизнесмена с паспортом РФ, — СМИ

Корпоративный конфликт вокруг одесского портового терминала приобрел новый виток развития.

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Новым директором одесского портового терминала "Олимпекс Купе Интернешнл" был назначен Андрей Науменко, который имеет тесные связи с бизнесменом с российским паспортом — Джаши Важа Энриковичем. Об этом сообщает журналист "Фактов" Владимир Добров в своем материале 29 апреля, передает УНИАН.

Корпоративный конфликт вокруг одесского портового терминала приобрел новый виток развития. Последние два года украинский агрохолдинг GNT Group судится со своими американскими кредиторами Argentem Creek Partners и Innovatus. Кредиторы считают, что украинская компания не выполняет своих обязательств, а GNT Group уверена, что фонды из США пытаются рейдерским путем захватить их активы в пользу неизвестной третьей стороны.

После решения Западного апелляционного хозяйственного суда (публикация решения от 22 апреля в Едином реестре судебных решений) о смене руководителя "Олимпекс Купе Интернешнл" по требованию кредиторов Argentem Creek Partners и Innovatus, бизнесмен Андрей Науменко уведомил терминал о получении полноценных прав на управление активами фонда Argentem Creek Partners.

26 апреля Андрей Науменко при силовой поддержке неустановленных лиц прибыл на территорию терминала с попыткой заблокировать его работу.

Андрей Науменко — директор компании "Грейн Инвест Украина", конечным бенефициаром которой является гражданин РФ Джаши Важа Энрикович.

По информации источника в Офисе генерального прокурора Джаши Важа Энрикович подозревается в работе против национальных интересов Украины. По информации источника в рамках уголовного дела 22023000000000306 от 31.03.2023 года эта персона подозревается в ряде преступлений против Украины в период войны с РФ.

В частности, в отношении него расследуется уголовное дело по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).