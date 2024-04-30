Intellias, Headway и Philip Morris топ-3 лучших работодателей Украины 2023 по версии Forbes

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Forbes Ukraine и сайт поиска работы robota.ua объявили лучших работодателей Украины на 2024 год.

Победители рейтинга были названы во время форума "НадЛюди", который состоялся 25 апреля и был посвящен лидерству в командах и организациях во время войны.

Лидером рейтинга 2024 года стала IT-компания Intellias, на втором месте — еще одна представительница IT-сферы — компания Headway. Третье место заняла Philip Morris.

Это уже четвертое исследование по работодателям, проведенное Forbes.ua, второе за время большой войны. Оно стало самым масштабным за всю историю этого проекта.

Forbes получил 41 875 анкет от сотрудников более 200 компаний — на 50% больше, чем в прошлом году.

Для подготовки рейтинга Forbes и Robota.ua разослали анкеты крупнейшим работодателям страны, а также предоставили возможность подать заявку на участие всем желающим.

Ответы сотрудников составляют 70% веса в итоговой оценке. Еще 20% — оценка экспертов по поиску кадров и профильных редакторов Forbes Ukraine, 10% — на основе информации из открытых источников.