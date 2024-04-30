"Украинская бронетехника" сможет увеличить производство оборонной продукции в разы, но необходимы долгосрочные контракты, — Владислав Бельбас

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В условиях отсутствия государственных программ поддержки, долгосрочное контрактирование позволит "Украинской бронетехнике", как и другим отечественным производителям оборонной продукции расширить производство за счет собственных оборотных средств. Такое мнение высказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Компании, не нужны никакие дополнительные средства от государства для расширения производства. Нам нужно контракт на два года, например. В таком случае мы из собственных оборотных средств сможем увеличить производство в разы. Когда есть фиксированный заказ, даже с каким-то ограниченным финансированием, мы можем заблаговременно организовывать и спланировать производственный процесс, поскольку поставки некоторых комплектующих происходит более 7-8 месяцев", — заявил он.

Глава напомнил, что сейчас его компания производит бронеавтомобили "Новатор", минометы калибра 60, 82 и 120 мм и минометные выстрелы для них, и по некоторым видам вооружения украинское производство уже соизмеримо с западным.

"В некоторых сегментах, к примеру, если мы говорим о минах, украинское производство соизмеримо с западным, но важно, что отечественные предприятия платят налоги, сборы и зарплаты в Украине, тем самым поддерживая украинскую экономику", — добавил Бельбас.