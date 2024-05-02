Защита бизнеса должна быть составляющей украинского сопротивления, — Тузов

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Представленные Офисом генпрокурора результаты пересмотра уголовных дел против бизнеса не содержат убедительных примеров прекращения давления на бизнес. В частности, продолжается расследование дел против "Синэво" и Ferrexpo. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет политический обозреватель Дмитрий Тузов.

Он напомнил, что недавно Офис генпрокурора отчитался о завершении аудита уголовных производств, возбужденных против бизнеса, и закрыл около 19% из них. При этом, по словам Дмитрия Тузова, участники движения бизнесменов "Манифест 42" расценили этот отчет как "профанацию" и отметили, что давление на бизнес продолжается.

"В "Манифест 42" отметили, что ни одно резонансное дело не было пересмотрено. "Манифест 42" также отметил, что разработанный бизнес-ассоциациями проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которым системно решается проблема "маски-шоу", до сих пор не взят правительством в обработку", а выполнение двух указов президента, направленных на защиту предпринимателей в условиях военного положения, "в значительной степени проигнорировано"", — пишет журналист.

По его словам, так же негативно результаты прокурорского аудита восприняли в антикоррупционных организациях. "Председатель ЦПК Виталий Шабунин отметил, что большинство закрытых дел являются мелкими производствам Нацполиции, тогда как из дел, которые расследовало БЭБ, закрыто только два."

Дмитрий Тузов напомнил, что было несколько громких кейсов, которые свидетельствуют об обоснованности критики со стороны Шабунина и "Манифеста 42". В частности, обыски у производителя бронежилетов "Балистика", арест здания сети лабораторий "Синэво", преследование топ-менеджеров международной металлургической группы Ferrexpo.

Так, журналист отмечает, что в недавно опубликованном на Лондонской бирже годовом отчете Ferrexpo отмечает, что ее финансовым результатом за 2023 год стали убытки в $85 млн из-за резервирования $131 млн на юридическую защиту в Украине. Тузов отмечает, что в прошлом году группа вложила в украинское производство более $100 млн.

""Догонять" компанию, которая во время войны не выводит, а возвращает в Украину валюту, сотни миллионов долларов, платит налоги и удерживает и создает новые рабочие места — очень глупо. Однако мы видим давление на компанию с нескольких сторон: уголовные дела по странным поводам, аресты топ-менеджеров, арест активов, судебные атаки со стороны кредиторов-ноунеймов и медийные атаки", — отмечает Дмитрий Тузов.

Журналист подчеркнул, что на действия властей отреагировал один из директоров Ferrexpo Вольфрам Куони, по словам которого "украинская власть держит компанию в заложниках из-за дел против одного из акционеров Константина Жеваго".

"То, что проблемы Ferrexpo являются "личняком" власти с Жеваго, и что эти проблемы усугубились после отказа Верховного суда Франции его экстрадировать — также секрет Полишинеля. Поэтому любая дальнейшая эскалация в этом кейсе для международного бизнес-сообщества будет выглядеть однозначно. Судебные дела должны решаться в судах. Но почему при этом должны страдать европейские инвесторы? Опять же: речь не о Константине Жеваго — его дело должно решаться в суде", — убежден политический обозреватель.

Дмитрий Тузов цитирует бизнес-омбудсмена Романа Ващука, который заявил, что в начале войны правоохранители перестали оказывать незаконное давление на бизнес, и у государства и предпринимателей появился шанс для достижения общественного договора. Но этого не произошло. Впрочем, по мнению Дмитрия Тузова, шанс для достижения такого договора между бизнесом и властью остается.