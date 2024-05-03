Александр Свищев: Через спорт можно донести много месседжей мировому сообществу

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В "Leoland" открыли новое научно-творческое STEAM-пространство для активных и творческих детей.

"Недавно мы открыли новое научно-творческое STEAM-пространство для активных и творческих детей. Наши специалисты будут обучать английскому языку, открывать увлекательный мир химии и учить юных гостей развивать свою креативность. Здесь будут работать с детками от 2 до 13 лет. Поэтому, мы с радостью ждем родителей со своими малышами в "Leoland", — рассказал инвестор образовательно-спортивного центра развлечений "Leoland" Александр Свищев.

Александр Свищев рассказал, что в "Leoland" проходит немало теннисных турниров. С момента открытия СРЦ во Львове достаточно активно заработали теннисные корты, существенно увеличилась посещаемость и заинтересованность в занятиях по теннису.

"В "Leoland" работает теннисная школа "Leosport", где постоянно занимается 140 детей, и могу сказать, что имеем уже определенные успехи — львовские спортсмены улучшили свои результаты на чемпионатах Украины по теннису", — добавил Александр Свищев.

Во Львове появилась замечательная база, которая может принимать детей со всей страны, где занимаются дети из Харькова, Одессы, Киева, которые из-за военных действий вынуждены были покинуть собственные дома. Идет активная работа с детьми из семей защитников Украины, которые сейчас требуют особого внимания и поддержки, особенно в психологическом плане.

"В "Leoland" неоднократно организовывали театрализованные представления, экскурсии и соревнования. Стараемся быстро реагировать на потребности благотворительных фондов Львовщины в направлении поддержки детей, понимаем, насколько это важно в настоящем для нашего государства. Недавно "Leoland" посетили известные звезды тенниса — Элина Свитолина и Сергей Стаховский, мы договорились о сотрудничестве и в ближайшее время проведем два летних лагеря по теннису. Это будет такой тренировочный лагерь, где детки будут иметь возможность развить свои теннисные навыки и получить отличное настроение и заряд энергии", — рассказал Александр Свищев.

Ранее сайт "Обозреватель" составил рейтинг ТОП-10 западноукраинских бизнесменов, которые активно развивают спорт. В него вошли два известных бизнесмена и мецената Александр Свищев и Григорий Козловский.

Александр Юрьевич Свищев является президентом Федерации водного поло Украины,а также возглавляет ватерпольный клуб "Динамо" Львов". При его президентстве клуб достиг значительных результатов: через несколько лет становится семикратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. ВК "Динамо" Львов" сегодня – абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024.

Григорий Петрович Козловский – основатель и почетный президент ФК"Рух", известный львовский бизнесмен и меценат. В 2009 году взял под свою опеку взрослую и юношескую команду футбольного клуба "Рух" в городе Львове. Благодаря поддержке Григория Козловского, происходит развитие футбола не только на Западе, а по всей Украине. Бизнесмен и меценат создал уникальный проект — Академию футбола ФК "Рух" — первую в своем роде, не имеющую аналогов в Украине.