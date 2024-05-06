Под Кропивницким пожар на химическом производстве, есть погибший: детали (видео, фото)

По данным пресс-секретаря службы ГСЧС в Кировоградской области Оксаны Мачак, информация о причинах возгорания устанавливается. К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники и более 30 спасателей.

Related video

В пригороде областного центра Кировоградской области, поселке Новом, 6 мая на одном из предприятий произошел пожар. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в собственном телеграм-канале.

Как отметил глава администрации, происшествие не связано с военной агрессией, и на время публикации новости пожар уже локализован. Однако во время тушения спасатели обнаружили одного погибшего. Пока что данных и комментариев относительно его личности нет.

Фото: Скриншот

По информации ГСЧС в Кировоградской области, пожар занялся на одном из химических производств, а именно лакокрасочной продукции, расположенном по улице Выставочной в районе Балашовской промзоны.

По прибытии спасателей было установлено, что загорелась емкость с жидкостью на территории резервуарного парка предприятия. Как уточнила пресс-секретарь службы ГСЧС в области Оксана Мачак, информация о травмированных и причинах возгорания устанавливается. Кроме того, она добавила, что к ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники и более 30 спасателей.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Райкович также добавил, что трасса в сторону горящего предприятия перекрыта, а происшествие, по информации Службы спасения, имеет техногенный характер. Вскоре к работе присоединятся специалисты областного центра контроля и профилактики болезней, которые займутся исследованием качества воздуха.

Важно

Пожар в Берлине: как отразится инцидент на поставки Украине комплексов IRIS-T, — эксперты

Напомним, Фокус писал, что в ночь на 1 мая по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу был нанесен удар БПЛА, вследствие которого удалось повредить оборудование для первичной переработки нефти.

Кроме того, 30 апреля издание Politico опубликовало выводы относительно ситуации с российскими НПЗ. По мнению аналитиков, Кремль действительно имеет проблемы с топливом после серии ударов дронов, которые начались осенью 2023 года.