Дело Коломойского: что показали отчет независимого аудитора и финансовая отчетность "ПриватБанка"

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"ПриватБанк" обнародовал свою финансовую отчетность и отчет независимого аудитора из "большой четверки" KPMG, согласно которым не было найдено никаких убытков по уголовному производству против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в материале"Телеграф".

Как отмечается в материале, обнародованные документы свидетельствуют, что в 2023 году "ПриватБанк" не обнаружил никаких убытков и зафиксировал прибыль в размере 37,765 миллиарда гривен, что на 7,567 миллиарда гривен больше, чем в предыдущем году.

Также в отчете говорится, что банк проанализировал возможные потери в результате оккупации части территорий Украины и создал резерв на сумму 513 миллионов гривен. Однако, в этом контексте нет никаких указаний об убытках, связанных с действиями, которые инкриминируются Игорю Коломойскому.

Издание напоминает, что Игоря Коломойского подозревают в имитации внесения 5,9 млрд грн наличными в кассу "ПриватБанка" в 2013-2014 годах, чем якобы был нанесен ущерб финучреждению на указанную сумму. Одним из основных доказательств по делу является установление, были ли убытки или недостача наличных средств.

Автор отмечает, что имеющиеся данные указывают на то, что "ПриватБанк" не обнаружил никаких убытков, которые можно было бы связать с имитацией внесения наличных в кассу банка в указанный период, и не обнаружил потребности в формировании резервов в связи с инкриминируемыми Игорю Коломойскому действиями. Напротив, официальная финансовая отчетность банка показала рост прибыли, что свидетельствует об эффективном хозяйствовании и финансовой стабильности.